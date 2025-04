Suzuki DR-Z4S und DR-Z4SM: Attraktive First Editions

Suzuki DR-Z4SM: Als First Edition mit Zubehör im Wert von 403 €

Suzuki DR-Z4S: Jetzt bestellen und eine der 50 First Editions mit Zubehörpaket sichern

Suzuki lockt mit auf 50 Stück limitierten First Editions der DR-Z4S und DR-Z4SM. Zum Preis der Standardversion gibt’s ohne Aufpreis ein Zubehörpaket.

Voraussichtlich ab Oktober 2025 werden die ersten Suzuki DR-Z in Deutschland ausgeliefert. Ab sofort können die DR-Z als First Editions bei den Suzuki Partnern geordert werden. Zum Preis der Standardversion in Höhe von 9.699 € erhalten schnell entschlossene Interessenten ein speziell auf das Enduro- respektive Supermoto-Modell abgestimmtes Zubehörpaket ohne Aufpreis.

Der zusätzliche Ausstattungsumfang der Enduro DR-Z4S First Edition umfasst einen robusten Motorschutz, Handprotektoren und Bremsscheibenschützer vorn und hinten. Gegenüber dem Einzelkauf beträgt der Preisvorteil 385 Euro. Die Supermoto DR-Z4SM First Edition wartet ebenfalls mit Motorschutz und Handprotektoren auf. Achsprotektoren vorn und hinten ergänzen das Zubehörpaket, das ergibt einen Preisvorteil 402 €.

Die Suzuki DR-Z4S und SM sind im Prinzip Neuauflagen der DR-Z400, die es in Deutschland ab 2000 gab und deren Vertrieb 2006 eingestellt wurde, weil Euro3 mit dem Vergasermotor nicht zu schaffen war. Nun kommt die DR-Z dank Einspritztechnologie zurück als Enduro- und Spermoto-Version. Die Umstellung auf Einspritzung beschert der leichten Einzylindermaschine drei Fahrmodi, eine Traktionskontrolle und dazu ein ABS.

Sowohl bei der Enduro als auch bei der Supermoto sind USD-Gabel und Federbein von KYBsind voll einstellbar. Enduristen profitieren von 280 und 296 mm Federweg, hoher Bodenfreiheit und Speichenrädern in 21- und 18-Zoll. Die Supermoto rollt auf 17-Zoll-Rädern ihre Federelemente sind straffer abgestimmt und die Vordere Bremsscheibe ist im Durchmesser vergrössert. Die 150 und 154 kg wiegenden Leistgewichte sind beide mit dem Führerschein A2 fahrbar.