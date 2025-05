BMW R1300RT: Sie soll auch zügig können

Mit der R1300RT schickt BMW das vierte Modell mit dem neuen 1300er Motor auf die Strasse. Die Touring-Ikone soll weiterhin mit Fahrkomfort verwöhnen, aber auch zügig über Landstrassen fiedeln können.

Das Kürzel «RT» hat bei BMW ikonische Bedeutung und steht für komfortables Reisen auf zwei Rädern. Mit der BMW R1300RT tritt eine neue Modellgeneration in großen Fußstapfen ihrer höchst erfolgreichen Vorgängerinnen. Dabei setzt sie weiterhin auf bewährte BMW RT Qualitäten wie Reisetauglichkeit und Fahrkomfort – solo wie zu zweit und mit reichlich Gepäck.

Mit der R1300RT will BMW das Nutzungsprofil aufspreizen, indem sie auch wie bisher komfortables Reisen bieten, sondern dazu auch dynamischen Landstrassen-Fahrspass ermöglichen soll. Entsprechend ist das Ergonomiedreieck Lenker-Fußrasten-Sitzfläche der R1300RT so ausgelegt, dass sich eine spürbar stärker zum Vorderrad hin orientierte Haltung des Fahrers ergibt.

Gleichwohl erlaubt die aktivere Sitzposition noch immer sehr komfortables Touren und Reisen, auch zu zweit. Wie gewohnt haben die Entwickler besonderes Augenmerk auf bestmögliche Zugänglichkeit und eine niedrige Sitzhöhe gelegt. So konnte eine minimale Sitzhöhe von 780 mm erreicht werden. Zudem ist der Schrittbogen deutlich geringer als beim Vorgängermodell. Zur individuellen Feinabstimmung der Sitzposition ist der Fahrersitz in der Höhe und der Neigung einstellbar.

Auch der Soziussitzkomfort wurde deutlich verbessert. So bieten die neuen Koffer jetzt mehr Freiheit für die Unterschenkel des Sozius, ohne dass das Koffervolumen leidet. Zusätzlich wurde die Sitzfläche für den Sozius verlängert. Es steht nun mehr Platz zur Verfügung, um auf längeren Touren hin und wieder die Sitzposition zu verändern.

Das Wind- und Wetterschutzkonzept der R1300RT beinhaltet einstellbare Seitenverkleidungen. Diese ermöglichen es, dem Fahrer etwa im Stadtverkehr oder bei hohen Außentemperaturen auf der Landstraße kühlende Frischluft zuzuführen sowie bei niedrigen Temperaturen auf Überland- und Autobahnfahrten einen hochwirksamen Wind- und Wetterschutz zu bieten.

Für Touren- und Urlaubsfahrten ist die R1300RT serienmäßig mit Koffern (je 27 Liter) ausgestattet. Als Sonderausstattung erhältlich sind Variokoffer, die eine Volumenverstellung von je 27 bis 33 Liter ermöglichen. Diese Koffer sind elektrifiziert und werden elektrisch über die Zentralverriegelung bedient. Beide Koffer verfügen zudem über eine Innenbeleuchtung. Im linken Koffer ist zusätzlich ein USB-C-Ladeanschluss integriert.

Weiteren Stauraum bieten die beiden Topcases mit 39 respektive 54 Liter Fassungsvermögen. Das große 54-Liter-Topcase ist zudem elektrifiziert und beinhaltet eine Rückenlehnenheizung für den Sozius.

Der Boxermotor der BMW R1300RS debütierte in der R1300GS und ist von dieser unverändert übernommen, weshalb auch die Leistungsdaten mit 145 PS bei 7750/min und 149 Nm bei 6500/min identisch sind. Serienmäßig gibt’s drei Fahrmodi. Mit den beiden Fahrmodi «Rain» und «Road» können die Fahreigenschaften den meisten Fahrbahnbedingungen angepasst werden. Mit dem Fahrmodus «Eco» wird die ShiftCam-Technologie (variable Steuerzeiten der Einlass-Ventile) primär genutzt, um den Benzinverbrauch zu reduzieren.

Als Sonderausstattung gibt’s zusätzlich die Fahrmodi «Dynamic» und «Dynamic Pro» für sportliche Fahrweise. Serienmäßig ist die Motorschleppmomentregelung (MSR), die Schlupf und Stempeln beim Herunterschalten vermeidet.

Selbstverständlich gibt es die R1300RT auch mit automatisierter Schaltung ASA, bei der die Bedienung der Kupplung durch den Fahrer entfällt und wahlweise auch das Wechseln der Getriebegänge.

Das komplette Fahrwerk der BMW R1300RT wurde neu konstruiert. Kernstück ist ein Blechschalen-Hauptrahmen aus Stahl, der steifer ist als die Stahlrohr-Konstruktion des Vormodells. Das Vorderrad führt der BMW-typische Telelever. An die Stelle des bisherigen Rahmenhecks aus Stahlrohren tritt nun ein Aluminium-Gitterrohr-Heckrahmen.

Das kompaktere Chassis und die kleiner bauende Motor-Getriebe-Einheit ermöglichen eine Massenkonzentration hin zum Gesamtschwerpunkt, was sich in spürbaren Handling-Vorteilen bemerkbar machen soll bei gleichzeitig verbesserter Bremspräzision, leichterem Handling und verbessertem Ansprechen der Federelemente – verspricht BMW.

Mit dem Evo Telelever in der BMW R1300RT vereint BMW die Stärken der beiden bisher verwendeten Telelever-Varianten. Fest geklemmt an die Standrohre – wie bisher bei der sportlichen Auslegung – beinhaltet die obere Gabelkonstruktion (analog der GS) ein System für die Entkopplung des Lenkers, welches eine störende Kippbewegung verhindert und nur Lenkkräfte überträgt. Auch an diesem Modell ist die hintere Schwinge für verbesserte Steifigkeit mit einer durchgehenden Achse im Rahmen fixiert und auch die 1,4 kg leichteren Gussräder der bereits präsentierten Strassenmodelle R und RS sind der RT gegönnt.

Das serienmäßige elektronische Fahrwerk Dynamic ESA bietet dynamische Anpassung der Dämpfung. Optional bietet BMW das elektronische Fahrwerk Dynamic Chassis Adaption (DCA), das zusätzlich zur dynamischen Anpassung von Dämpfung, Federrate und Beladungsausgleich zwei unterschiedliche, vom Fahrer über die Fahrmodi anwählbare Fahrlagen für maximale Spreizung zwischen Fahrkomfort und dynamischem Handling ermöglicht.

Eine Fahrlage besitzt einen flachen Lenkkopfwinkel und damit einhergehend eine auf größtmögliche Fahrstabilität und Laufruhe ausgelegte Fahrwerksgeometrie. Die zweite Fahrlage weist eine straffere Dämpfungsabstimmung, eine höhere Federrate und eine Höherlegung des Fahrzeugs auf. Eine gegenüber der Frontpartie stärkere Anhebung des Hecks führt zu einem steileren Lenkkopfwinkel und verringertem Nachlauf, was das Motorrad handlicher macht. Mit DCA werden diese beiden unterschiedlichen Fahrwerksgeometrien ermöglicht und mit den Fahrmodi kombiniert.

Die R1300RT verfügt serienmäßig über eine Doppelscheibenbremse mit zwei radial montierten Vierkolbenzangen vorne und einer Einzelscheibenbremse mit Doppelkolbenzange hinten. Optional kann die R1300RS mit einer Sportbremse ausgerüstet werden. Neben einer sportlicheren Optik der titanfarbenen Bremszangen bietet sie eine leichte Steigerung der Brems-Performance.

Serienmässig ist die R1300RT mit LED-Leuchteinheiten rundum ausgestattet. Der Scheinwerfer besteht aus einem LED-Modul mit mehreren LED für das Abblend- und das Fernlicht. Optional erhältlich ist das Headlight Pro mit adaptivem Kurvenlicht und Nickausgleich – etwa beim Beschleunigen und Verzögern sowie zum Fahrlagenausgleich bei DCA. Dazu verfügt Headlight Pro über einen Stellmotor, der die Position der Hell-Dunkel-Grenze automatisch aktiv anpasst und somit die vertikale Neigung bei Lastwechseln oder bei Änderungen im Beladungszustand im optimalen Bereich hält. Es geht noch weiter: Mit der Sonderausstattung «Adaptive Lichtmodi» wird die Ausrichtung und Intensität des Abblendlichts an die Fahrgeschwindigkeit angepasst.

Bereits serienmäßig verfügt die R1300RT über die Temporegelung Dynamic Cruise Control (DCC) mit Bremsfunktion. Sehr viel mehr Funktionen bietet der Riding Assistant als Sonderausstattung ab Werk. Er besteht aus der Active Cruise Control (ACC), der Frontkollisionswarnung (Front Collision Warning FCW) sowie der Spurwechselwarnung (SWW) und der Heckkollisionswarnung Rear End Collision Warning (RECW).

Die R1300RT ist serienmäßig mit einem 10,25 Zoll großen TFT-Farb-Display mit integrierter Kartennavigation und neu entwickeltem Connectivity Hub ausgerüstet. Über dargestellte Kacheln können die Menüs «Mein Fahrzeug», «Radio», «Navigation», «Media», «Telefon» und «Einstellungen» ausgewählt werden. Neu ist die Kachel für den Connectivity Hub zur Kopplung von Zubehör wie Smartglasses, Heizweste und Leuchtjacke sowie auch zukünftiger Accessoires, die es noch nicht gibt und von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie brauchen.

Weiter gibt’s ein belüftetes Smartphone-Ladefach, das direkt im Griffbereich des Fahrers platziert ist. Im Vergleich zum Vorgänger lässt es sich noch einfacher öffnen und es können deutlich größere Smartphones eingelegt werden. Das Laden des Smartphone-Akkus erfolgt über eine USB-C-Schnittstelle.

Das Audiosystem bietet ein intensives Klangerlebnis. Neben den Fahrzeuglautsprechern kann zur Wiedergabe auch ein verbundenes Kommunikationssystem verwendet werden. Optional ist Audio Pro verfügbar. Es wird zusätzlich zur Sonderausstattung des Audiosystems bestellt und verfügt über höherwertige Lautsprecher mit separater Ansteuerung von Hoch-/Mittel- sowie Tieftöner für einen besonders kraftvollen und kristallklaren Sound. Verschiedene Soundprofile und die dynamische Lautstärkenanpassung garantieren optimalen Hörgenuss in jeder Fahrsituation.

Immer wieder unterhaltsam zu lesen sind die Farbbeschreibungen der BMW-Marketingabteilung: «Neben der Basisvariante in Alpinweiß uni gibt es die BMW R1300RT in der Modellvariante Triple Black in Blackstorm metallic, der betont dynamischen Modellvariante Impulse in Racingblue metallic sowie der besonders edlen Modellvariante Option 719 Camargue in Blue Ridge Mountain metallic».

Mit einem Basispreis von 22.890 € (Schweiz Fr. 21.900.-, Österreich 25.890 €) ist die R1300RT um 1500 € teurer als der Vorgänger R1250RT und weiterhin der preisgünstigste Tourer von BMW, wenngleich sich dieser Preis mit einer Unzahl von Ausstattungsoptionen und Sonderzubehör fast beliebig anheben lässt.