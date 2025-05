MV Agusta: Jetzt mit 5 Jahren Garantie

MV Agusta verlängert die Werksgarantie für insgesamt sechs Modelle mit Dreizylindermotor von vier auf fünf Jahre und verweist auf strengere Produktionsprozesse, welche diesen Schritt ermöglichen.

MV Agusta führt eine fünfjährige Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung für die Modelle Enduro Veloce, F3 Competizione sowie für die gesamte Ottantesimo Collection ein. Die Ottantesimo-Collecion umfasst Ottantesimo-Modelle F3 RR, Brutale RR, Dragster RR und Superveloce S. Darüber hinaus wird die Garantie für alle Kunden, die im Jahr 2024 eine Enduro Veloce oder eine LXP Orioli gekauft haben, automatisch und ohne zusätzliche Kosten verlängert.

Mit diesem Schritt will MV Agusta ein klares Zeichen für das Vertrauen des Unternehmens in die Qualität seiner Motorräder – mit Stolz gefertigt in Italien – setzen. Die strengen Produktionsprozesse, die jedes Modell vor der Auslieferung durchläuft, rechtfertige diesen Schritt.

Dazu Luca Martin, Vorstandsmitglied von MV Agusta Motor S.p.A.: «In den letzten Jahren haben wir einen tiefgreifenden Transformationsprozess durchlaufen: Neue Prozesse, ein neuer Ansatz in der Produktentwicklung und vor allem ein echter Mentalitätswandel. Heute sind wir stolz darauf, unseren Kunden – die schon immer das Herzstück von MV Agusta waren – konkret zeigen zu können, was es bedeutet, sie wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Deshalb verlängern wir die Garantie unserer Motorräder von vier auf fünf Jahre. Eine Entscheidung, die auf der Qualität unserer Produkte basiert, aber vor allem auf dem Respekt und dem Vertrauen, das wir uns jeden Tag, auf jeder Straße, weiterhin verdienen möchten.»