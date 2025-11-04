Stark bekommt Konkurrenz – Elektro-MX-Bike von Yamaha

Yamaha stellte auf der EICMA 2025 ein vollelektrisch angetriebenes Motocross-Bike vor. Das «YE-01 Racing Concept» wird 2026 seine Rennpremiere in der neuen MXEP-Klasse im Rahmen der Motocross-Weltmeisterschaft haben.

Yamaha sorgte auf der EICMA mit der Vorstellung des «YE-01 Racing Concept» für eine Überraschung. Dabei handelt es sich um ein vollelektrisch angetriebenes Motocross-Motorrad. Bei der Entwicklung des Offroad-Racing-Bikes arbeitet Yamaha mit Electric Motion (EM) zusammen – seit November 2024 strategischer Partner des japanischen Herstellers.

Mit dem Bike wird Yamaha 2026 bei ausgewählten Rennen der FIM-Motocross-Weltmeisterschaft in der neuen Kategorie MXEP an den Start gehen. Die MXEP wird nächstes Jahr ihr Debüt als Rahmenklasse der Motocross-WM geben. In dieser neuen Kategorie werden Prototypen von Elektromotorrädern verschiedener Hersteller an sechs Rennwochenenden in Europa teilnehmen, die parallel zu den MXGP-Veranstaltungen stattfinden.

Das YE-01 Racing Concept von Yamaha verfügt über einen flüssigkeitsgekühlten elektrischen Antrieb. Das Bike verfügt außerdem über eine hydraulische Kupplung. Dazu kommt laut Yamaha «eine ideale Batterieposition für einen optimierten Schwerpunkt – ähnlich wie beim Motor der YZ450F mit umgekehrtem Zylinderkopf». Zudem entstammt das Fahrwerk aus der neuen YZ450F.

Das Bike verfügt über verschiedene Motorleistungsmodi in Verbindung mit Assistenzsystemen wie einer Traktionskontrolle. «So lässt sich eine perfekte Abstimmung für alle Rennbedingungen erreichen – bei einem Höchstmaß an Leistung, Traktion und Fahrgefühl in jeder Situation», verspricht Yamaha. Zur Vorbereitung auf den Start bei der MXEP-Meisterschaft wird das Bike derzeit von Yamaha auf Herz und Nieren getestet.

Damit bekommt die Stark Varg zukünftig starke Konkurrenz aus Japan. Nach der Teilnahme mit dem TY-E Elektro-Prototyp in der EV-Klasse der FIM-Trial-WM und bei der Formel-E-Meisterschaft macht die Marke mit den Stimmgabeln im Logo nun den nächsten Schritt. Wann es das elektrische Motocross-Bike von Yamaha als Serienbike zu kaufen gibt, steht noch nicht fest.