Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: McLaren-Teamchef warnt

Stark bekommt Konkurrenz – Elektro-MX-Bike von Yamaha

Von Stephan Moosbrugger
Yamaha stellte auf der EICMA 2025 ein vollelektrisch angetriebenes Motocross-Bike vor. Das «YE-01 Racing Concept» wird 2026 seine Rennpremiere in der neuen MXEP-Klasse im Rahmen der Motocross-Weltmeisterschaft haben.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Yamaha sorgte auf der EICMA mit der Vorstellung des «YE-01 Racing Concept» für eine Überraschung. Dabei handelt es sich um ein vollelektrisch angetriebenes Motocross-Motorrad. Bei der Entwicklung des Offroad-Racing-Bikes arbeitet Yamaha mit Electric Motion (EM) zusammen – seit November 2024 strategischer Partner des japanischen Herstellers.

Mit dem Bike wird Yamaha 2026 bei ausgewählten Rennen der FIM-Motocross-Weltmeisterschaft in der neuen Kategorie MXEP an den Start gehen. Die MXEP wird nächstes Jahr ihr Debüt als Rahmenklasse der Motocross-WM geben. In dieser neuen Kategorie werden Prototypen von Elektromotorrädern verschiedener Hersteller an sechs Rennwochenenden in Europa teilnehmen, die parallel zu den MXGP-Veranstaltungen stattfinden.

Das YE-01 Racing Concept von Yamaha verfügt über einen flüssigkeitsgekühlten elektrischen Antrieb. Das Bike verfügt außerdem über eine hydraulische Kupplung. Dazu kommt laut Yamaha «eine ideale Batterieposition für einen optimierten Schwerpunkt – ähnlich wie beim Motor der YZ450F mit umgekehrtem Zylinderkopf». Zudem entstammt das Fahrwerk aus der neuen YZ450F.

Das Bike verfügt über verschiedene Motorleistungsmodi in Verbindung mit Assistenzsystemen wie einer Traktionskontrolle. «So lässt sich eine perfekte Abstimmung für alle Rennbedingungen erreichen – bei einem Höchstmaß an Leistung, Traktion und Fahrgefühl in jeder Situation», verspricht Yamaha. Zur Vorbereitung auf den Start bei der MXEP-Meisterschaft wird das Bike derzeit von Yamaha auf Herz und Nieren getestet.

Damit bekommt die Stark Varg zukünftig starke Konkurrenz aus Japan. Nach der Teilnahme mit dem TY-E Elektro-Prototyp in der EV-Klasse der FIM-Trial-WM und bei der Formel-E-Meisterschaft macht die Marke mit den Stimmgabeln im Logo nun den nächsten Schritt. Wann es das elektrische Motocross-Bike von Yamaha als Serienbike zu kaufen gibt, steht noch nicht fest.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Einmaliger Erfolg: Das große Jahr der Marquez-Brüder

Von Michael Scott
Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 04.11., 15:50, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 04.11., 16:00, Eurosport
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Di. 04.11., 16:10, ORF 1
    SOKO Kitzbühel
  • Di. 04.11., 16:20, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 04.11., 16:50, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 04.11., 17:40, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 04.11., 18:35, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 04.11., 18:45, ZDFinfo
    Retro Battles - Die Trends der 90er
  • Di. 04.11., 19:00, Eurosport
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Di. 04.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C0411054513 | 11