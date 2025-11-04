Yamaha feiert auch 2026 den 70. Geburtstag

2025 feiert die Yamaha Motor Company ihr 70-jähriges Bestehen. Auf der EICMA stellten die Japaner die Supersport-Modelle 2026 mit den ikonischen Rennsportfarben der 90er-Jahre vor.

Das Jahr 2025 steht bei Yamaha ganz im Zeichen des 70-jährigen Firmenjubiläums. Die japanische Marke hat den runden Geburtstag bei zahlreichen Anlässen zelebriert. Einer der Höhepunkte war der MotoGP-Grand-Prix in Assen, wo Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Miguel Oliveira in einem weiß-rot-schwarzen Design angetreten sind. Es war ein besonderes Wochenende, denn zwei Tage danach, am 1. Juli, feierte die Yamaha Motor Company den 70. Geburtstag.

Das Yamaha Austria Racing Team (YART) präsentierte sich beim prestigeträchtigen 8-Stunden-Rennen von Suzuka ebenfalls im exklusiven Design. Und auch die Yamaha-Teams in der Superbike- und Supersport-WM starteten im Oktober auf dem Circuito de Jerez mit einer ähnlichen Farbkombination.

2026 werden die Feierlichkeiten fortgesetzt. So wurden am 4. November auf der EICMA die Yamaha-Supersport-Modelle als exklusive «70th Anniversary-Edition» vorgestellt. Basierend auf den ikonischen Farben der R7-Rennmaschine von 1999, soll das weiß-rote Jubiläumsdesign Erinnerungen an die Supersport-Motorräder der 1990er-Jahre wecken.

Nächstes Jahr werden neben den Supersportmodellen R125, R3, R7 und R9 auch die Motocross-Bikes von Yamaha in den Jubiläumsfarben erhältlich sein.