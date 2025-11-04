Ducati: Hommage an MotoGP-Stars Marquez und Bagnaia

Auf der EICMA präsentierte Ducati die Panigale V2 MM93 und FB63. Die limitierten Sondermodelle sind den beiden MotoGP-Werksfahrern des Ducati-Lenovo-Teams, Marc Marquez und Francesco Bagnaia, gewidmet.

Ducati ist bekannt dafür, mit limitierten Sondermodellen seinen Rennsporthelden ein Denkmal zu setzen. Auf der EICMA 2025 hat der Hersteller aus Bologna die Panigale V2 MM93 und FB63 präsentiert. Die beiden Bikes sind eine Hommage an MotoGP-Weltmeister Marc Marquez und Francesco Bagnaia und verfügen jeweils über ein eigenständiges Design.

Die Panigale V2 MM93 ist an die Farbgebung angelehnt, die Marc Marquez bei seinem ersten Test als offizieller Ducati-Fahrer verwendete. Die Lackierung konzentriert sich auf Marcs Startnummer 93 und zeigt das Kürzel MM93, das von den Teams auf der Verkleidung und neben dem Modellnamen verwendet wird.

Die Lackierung der FB63 greift die schwarz-rote Camouflage-Farbgebung von Bagnaia's Helm, Handschuhen und Stiefeln auf. Die Kennzeichnung FB63 ist neben dem Modellnamen, das «GoFree»-Motto des Italieners an den Seiten der Verkleidung angebracht.

Doch nicht nur optisch unterscheiden sich die Sondermodelle vom Serienbike Panigale V2 S, sondern auch in Sachen Ausstattung wird eine Schippe draufgelegt. Die Fünfspeichen-Schmiederäder aus Aluminium, inspiriert vom Design der MotoGP-Rakete Desmosedici, kommen erstmals bei der neuen Panigale V2 zum Einsatz. Dank Trägheits-Reduzierung (minus 27 Prozent vorne, minus 21 Prozent hinten) sind sie 1,5 kg leichter als Gussfelgen und sollen laut Ducati das Ansprechverhalten und das Handling sowie die Beschleunigungsleistung verbessern. Die Bikes verfügen zudem über einen Öhlins-Lenkungsdämpfer, womit die Stabilität und Lenkpräzision erhöht werden.

Auf der Gabelbrücke sind die jeweiligen Nummern der beiden MotoGP-Asse eingraviert. Eine höhere Windschutzscheibe aus Plexiglas soll die Aerodynamik und die Stabilität für den Fahrer bei hohen Geschwindigkeiten verbessern.

Die Panigale V2 FB63 und MM93 werden ab März 2026 in ganz Europa erhältlich sein, im April in den USA, ab Juli in Japan und Australien. Preise wurden keine genannt.