Knochenauswüchse an der Hüfte: Dilger wieder operiert

Max Dilger ging davon aus, dass er nach seiner schweren Verletzung im Vorjahr für die Bahnsport-Saison 2023 wieder voll einsatzfähig ist. Doch jetzt musste der 33-Jährige erneut bei Ärzten vorstellig werden.

Anfang Juni 2022 hatte sich Max Dilger bei einem Trainingssturz in Polen die Hüftpfanne gebrochen und den Oberschenkel ausgekugelt. Ende Oktober kehrte der Badener aufs Motorrad zurück und war zum Saisonstart 2023 ordentlich vorbereitet.

Doch in den vergangenen Wochen haben sich Knochenauswüchse am operierten Hüftgelenk gebildet, diese sind zwischenzeitlich auf eine Größe von 6 cm angewachsen. Dadurch wurde die Beweglichkeit in Dilgers Hüfte immer eingeschränkter und bei unterschiedlichen Belastungen bekam er zunehmend mehr Probleme. Aus diesem Grund wurde eine Operation unumgänglich.

Im Deutschen Gelenkzentrum in Heidelberg war Max Dilger bei Dr. Berschee in sehr guten Händen und es konnte kurzfristig eine OP durchgeführt werden. Diese verlief erfolgreich, die Osteophyten konnten entfernt werden und die Rehabilitation ist bereits im Gange.

«Sicherlich hatte ich andere Pläne für diese Saison, aber so konnte es nicht weitergehen, da die Bewegungseinschränkungen auf dem Bike zu groß waren», hielt Dilger fest. «Die Saison ist damit zum Glück nicht beendet, ich werde bald wieder starten.»