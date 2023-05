Valentino Rossi beschreitet Road to Le Mans

Valentino Rossi startet 2023 im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens in Le Mans. Mit einem BMW M4 GT3 des WRT-Teams nimmt er an den Road to Le Mans-Rennen teil.

Valentino Rossi startet 2023 in Le Mans! Zwar wird der neunmalige Motorradweltmeister noch nicht am legendären 24-Stunden-Rennen teilnehmen, sondern im Rahmenprogramm die beiden 55-minütigen Road to Le Mans-Rennen des Michelin Le Mans Cup bestreiten.

In den beiden Rennläufen wird er, wie bei seinem Hauptprogramm in der Fanatec GT World Challenge Europe, einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) der belgischen WRT-Mannschaft steuern. Mit wem er sich das Fahrzeug teilen wird, ist derzeit noch offen.

Mit dem Gaststart im Michelin Le Mans Cup im Rahmen des wohl bekanntesten Langstreckenrennens der Welt, macht Rossi einen weiteren großen Schritt zu einem Start beim großen 24h-Rennen.

Erst beim Saisonauftakt des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza deutete «Il Dottore» an, dass er im kommenden Jahr gerne das Rennen an der Sarthe bestreiten würde. Dazu würde der 115-malige GP-Sieger aber auch weiterhin gerne in der GT World Challenge Europe der SRO starten – hier könnt ihr mehr zu der vorläufigen Planung von Rossi für die Saison 2024 erfahren.

Insgesamt 58 Fahrzeuge sind für das Rennen genannt - neuer Rekord! 38 LMP3-Prototypen und 20 GT3-Fahrzeuge wurden für die Veranstaltung genannt. Die vorläufige Nennliste könnt ihr hier einsehen.

Pierre Fillon, Präsident des Automobile Club de l'Ouest (ACO): «Dieses Jahr wird die Road to Le Mans ein Rekord-Teilnehmerfeld aufweisen. Diese beiden Rennen werden den Zuschauern großartige Kämpfe auf der Strecke bieten. Ich freue mich auch sehr, einen Champion wie Valentino Rossi zu begrüßen, der sein Debüt auf der legendären Strecke der 24 Stunden von Le Mans geben wird. Ich wünsche ihm den gleichen Erfolg, den er auf zwei Rädern hatte!»

Frédéric Lequien, CEO von Le Mans Endurance Management (LMEM): «Wieder einmal hat die Road to Le Mans ein großes Teilnehmerfeld angezogen, in dem neben den Stammfahrern der Serie auch große Namen vertreten sind. Es zeigt auch die Bedeutung des Michelin Le Mans Cups im Langstreckensport. Ich wünsche allen Teilnehmern der Road to Le Mans 2023 viel Glück in diesem ganz besonderen Jubiläumsjahr von Le Mans.»