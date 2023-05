Ferrari-Pilotin Lilou Wadoux schreibt WEC-Geschichte

Die junge Französin ist die erste Frau, die in der FIA WEC einen Klassensieg erzielt hat. Sie teilt sich in der Saison 2023 einen Ferrari 488 GTE Evo mit Luis Perez Companc und Werksfahrer-Kollege Alessio Rovera.

Lilou Wadoux hat beim dritten Lauf der FIA WEC in Spa-Francorchamps Geschichte geschrieben. Zusammen mit Luis Perez Companc und Alessio Rovera holte sie den Klassensieg in der GTE Am. Das Besondere daran: Seit Gründung der FIA WEC (zur Saison 2012) haben Frauen zwar schon einige Male auf dem Podium gestanden – noch nie aber den Sieg geholt.

Der Ferrari startete das Rennen von Klassenplatz fünf aus. Zu Rennbeginn saß zunächst der Argentinier Perez Companc im Cockpit. Danach stieg Wadoux ins Auto und fuhr bis in die Top Zwei der Klasse vor. Sie überzeugte mit starken Rundenzeiten und super Überholmanövern. Somit hatte die 22-Jährige einen großen Anteil am Triumph. Schlussfahrer Rovera überquerte die Ziellinie letztendlich mit einem Vorsprung von über 18 Sekunden auf die zweitplatzierte Corvette. Dabei fuhr er in Runde 95 mit 2:14,829 Minuten auch die schnellste GTE-Am-Rennrunde des Tages.

Lilou Wadoux startete bereits 2022 in der FIA WEC. Sie fuhr einen Oreca 07 in der LMP2-Klasse. Teilweise war auch Rallye-Star Sébastien Ogier ihr Teamkollege. Im Winter wurde sie dann in den Werksfahrer-Kader von Ferrari berufen.