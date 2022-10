MotoE-Kalender 2023: Weltmeisterschaft mit 16 Läufen

Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Dorna Sports legten am Dienstag den provisorischen MotoE-Kalender für 2023 vor und kündigten an, dass die Serie den Status einer Weltmeisterschaft erlangt.

Seit der Debüt-Saison 2019 wurde auf elektrischen Energica-Bikes um den Sieg im MotoE-Weltcup gefahren, für 2023 gibt es gleich mehrere Neuerungen: Bereits bekannt war, dass ab der kommenden Saison Ducati die Einheitsmaschinen liefern wird. Nun steht zudem fest, dass der Kalender von zwölf auf 16 Rennen erweitert wird und die Serie künftig offiziell als «FIM Enel MotoE™ World Championship» gilt.

Die MotoE wird zwei dreitätige Pre-Season-Tests in Jerez und Barcelona absolvieren und anschließend an neun MotoGP-Rennwochenende mit jeweils zwei Rennläufen auftreten, angefangen beim Frankreich-GP in Le Mans vom 12. bis 14. Mai 2023. Nach Mugello und vor der Dutch TT kehrt vom 16. bis 18. Juni auch der Sachsenring in den MotoE-Kalender zurück.

Erstmals überhaupt wird die MotoE dann nach der Sommerpause in Silverstone gastieren. Darauf folgen weitere Stationen in Spielberg und auf dem Circuit de Barcelona-Cataluyna sowie das Saisonfinale vom 8. bis 10. September in Misano.

Der provisorische MotoE-Kalender 2023

13. und 14. Mai: Le Mans/Frankreich

10. und 11. Juni: Mugello/Italien

17. und 18. Juni: Sachsenring/Deutschland

24. und 25. Juni: Assen/Niederlande

05. und 06. August: Silverstone/GB

19. und 20. August: Red Bull Ring/Österreich

02. und 03. September: Catalunya/Spanien

09. und 10. September: Misano/Italien

Die MotoE-Tests 2023

06. bis 08. März: Jerez/Spanien

03. bis 05. April: Catalunya/Spanien