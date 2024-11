Ninja-Tulo: Fitnesstest bei RTL zur Prime Time 06.11.2024 - 18:16 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose MotoE-Ducati: Vertrauerter Kampf für Lukas Tulovic © instagram Tulovic Trainings-Duo in der Ninja: «Tulo» mit Coach Simon © Lukas Tulovic «Tulo» mutiert zum Fernseh-Ninja Zurück Weiter

Wer den deutschen Rennfahrer Lukas Tulovic in einem anderen Wettkampf erleben will, der schaltet am kommenden Freitag um 20.15 Uhr den Fernseher ein. «Tulo» beweist seine Fitness beim Zuschauermagneten «Ninja Warrior».