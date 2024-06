Assen, Lauf 2: Tulovic schrammt am Podium vorbei

Das zweite Rennen der MotoE in Assen konnte Alessandro Zaccone klar für sich entscheiden. Mit einer starken Aufholjagd lag Lukas Tulovic zeitweise auf dem dritten Platz, drei Wochen nach seinem Sturz wurde er Vierter.

Etwa vier Stunden, nachdem die MotoE-Piloten ins erste Rennen starteten, welches Hector Garzo gewann, erloschen erneut die Startlichter. Mit aufgeladenen Akkus durften die Fahrer zum zweiten Mal das sieben Runden lange Rennen in Assen absolvieren. Die ungefähr 31,8 Kilometer konnte Alessandro Zaccone am schnellsten absolvieren. Der einzige Deutsche Stammfahrer im GP-Feld, Lukas Tulovic, überquerte die Ziellinie als Vierter.

Die Startaufstellung blieb unverändert, von der Pole-Position startete Alessandro Zaccone vor Hector Garzo und Kevin Zannoni, Tulovic kam von Platz 7. Andrea Mantovani erhielt nach seinem Abschuss von Mattia Cassadei in der ersten Kurve des ersten Rennens eine Long-Lap-Strafe. Ebenfalls eine Strafe nahm Eric Granado aus dem ersten Rennen mit.

Den besten Start erwischte Zannoni. Anders als im ersten Rennen kamen alle Piloten wohlbehalten durch die ersten fünf Kurven. Lukas Tulovic kam gut weg und konnte seine Position halten. Nicholas Spinelli erlebte unterdessen ein rabenschwarzes Wochenende und stürzte in Kurve 7.

Vorne fuhr Zaccone, welcher die Führung von Zannoni übernahm und sich von den Verfolgern absetzen konnte. Zannoni, Garzo und Jordi Torres bekämpften sich heftig und verloren dadurch den Anschluss an den Führenden. Tulovic verlor einige Plätze und fuhr auf Position 10.

Eingangs der dritten Runde fuhr Zaccone vorneweg. Hinter ihm wurde sich die Gruppe nicht einig. Dort übernahm der Sieger des ersten Rennens, Hector Garzo, die Rolle des ersten Verfolgers und schickte sich an, die 2,5 Sekunden Rückstand wieder aufzuholen. Doch Zaccone fuhr erneut die schnellste Runde des Rennens.

Eric Granado absolvierte unterdessen seine Strafe und fiel von Position 5 auf 13 zurück. Tulovic fuhr zur Halbzeit auf Position 7 vor und hatte somit Chancen auf ein Podium.

Drei Runden vor Schluss gab es wieder Bewegung in der Verfolgergruppe. Dort übernahm Jordi Torres die Führung der Jäger von Zaccone, dessen Vorsprung inzwischen bei schwer einholbaren 3,5 Sekunden war. Tulovic nutzte die Gunst der Stunde und überholte Zannoni und Miquel Pons. Im hinteren Mittelfeld stürzte Chaz Davies.

Die letzten beiden Runden übernahm Oscar Gutierrez den zweiten Platz. Torres wurde von Garzo in der Strubben-Kurve überholt, was Torres den Schwung wegnahm, wodurch Tulovic an diesen vorbeikam. Das Überholmanöver von Garzo geschah aber unter gelber Flagge, weshalb er eine Position hergeben musste – an Tulovic! Dieser ging als Dritter in die letzte Runde.

Zaccone fuhr ungehindert seinem Sieg entgegen, während Gutierrez ein paar Meter Vorsprung hatte auf die Dynavolt-Intact-Piloten. Dort konnte Garzo den dritten Platz von «Tulo» zurückerobern, welcher als Vierter die Ziellinie überquerte. Ein starkes Rennen des Deutschen, welcher vor drei Wochen einen schweren Unfall in Mugello hatte.

WM-Leader Mattia Cassadei wurde Achter, sein erster Verfolger Kevin Zannoni wurde als Sechster gewertet, womit er einen weiteren Punkt auf den MotoE-Weltmeister aufholen konnte. Ein Auge müssen die beiden auf Hector Garzo und Oscar Gutierrez haben, welche in der Gesamtwertung den Anschluss an die beiden Führenden geschafft haben.

Ergebnisse MotoE Assen, Rennen 2 (29. Juni):

1. Alessandro Zaccone (I), 7 Runden in 11:46,902 min

2. Oscar Gutierrez (E), +1,909 sec

3. Jordi Torres (E), +2,113

4. Lukas Tulovic (D), +2,252

5. Jordi Torres (E), +2,642

6. Miquel Pons (E), +3,415

7. Kevin Zannoni* (I), +3,083

8. Mattia Casadei (I), +3,566

9. Matteo Ferrari (I), +3,916

10. Massimo Roccoli (I), +5,105

11. Alessio Finello (I), +6,282

12. Eric Granado (BR), +6,859

13. Marria Herrera (E), +9,004

14. Andrea Mantovani (I), +14,840

15. Kevin Manfredi (I), +16,602

*eine Position Strafversetzung wegen Überschreitung des Streckenlimits in der letzten Runde



WM-Stand nach 10 von 16 Rennen:

1. Mattia Cassadei, 140 Punkte. 2. Kevin Zannoni 137. 3. Oscar Gutierrez 133. 4. Hector Garzo 129. 5. Alessandro Zaccone 119. 6. Nicholas Spinelli 88. 7. Matteo Ferrari 78. 8. Eric Granado 74. 9. Jordi Torres 74. 10. Andrea Mantovani 71. 11. Lukas Tulovic 69.