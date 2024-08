Hector Garzó holt sich Sieg, Lukas Tulovic auf Rang 7

Ein später Fehler von Oscar Gutierrez beschert Hector Garzó den Sieg im zweiten MotoE-Rennen auf dem Red Bull Ring. In die letzten beiden Rennen geht der Fahrer aus dem Dynavolt-Intact-GP-Team mit komfortablem Vorsprung.

Mit 24 Zählern Vorsprung auf Oscar Gutierrez (Axxis-MSI) ging der Dynavolt-Intact-GP-Pilot Hector Garzó in das zweite Rennen der MotoE auf dem Red Bull Ring. Der Spanier, der seinem Team diese Saison bereits drei Siege und fünf weitere Podiumsplatzierung beschert hat, hatte die Chance, sich vorzeitig zum Weltmeister zu küren. Dazu hätten allerdings weder sein spanischer Landsmann, noch der italienische Titelverteidiger Mattia Casadei (LCR E-Team) und Kevin Zannoni (Openbank Aspar) die Zielflagge sehen dürfen.

Für seinen Teamkollegen Lukas Tulovic ging es darum, die Scharte aus dem ersten Lauf auszuwetzen. Der Deutsche, der aus der vierten Position ins Rennen startete, verlor bereits in der ersten Runde jede Chance auf den erhofften Platz auf dem Podium. Nach einem schlechten Start war er bis an die 13. Stelle zurückgefallen und dann verlor er auch noch seinen harterkämpften siebenten Rang, weil er im letzten Umlauf im Zweikampf mit Andrea Mantovani die «track-limits» überfahren hatte und deshalb zurückgestuft wurde.

Gutierrez biegt zwar als Erster ins Nadelöhr der ersten Kurve ein, doch Garzó jagt ihm die Führung umgehend ab. Tulovic startet besser ins Rennen und übernimmt die siebente Stelle. Garzó führt Gutierrez und Zannoni in den zweiten Umlauf. Das Trio hat sich bereits leicht von den Verfolgern abgesetzt. Miquel Pons (Axxis-MSI) muss wie schon im ersten Rennen zu Boden.

Zannoni kassiert früh eine track-limits-Warnung und muss in Folge etwas vorsichtiger zu Werke gehen. Casadei hat sich vor Jordi Torres an die vierte Stelle gesetzt, aber bevor er sich auf die Verfolgung der Top-3-Gruppe machen kann, setzt Torres einen erfolgreichen Konter. Durch diese Aktion verlieren sie nicht nur etwas an Boden, sondern auch die Aussicht auf den Sieg.

In der vierten Runde hat Garzó das Kommando übernommen. Er ist drauf und dran seine Gegner aus dem Windschatten zu schütteln. Tulovic hat mittlerweile eine Position eingebüßt und ist jetzt Achter.

Bevor es auf die letzten 4,348 Kilometer geht, hat sich Gutierrez wieder an Garzó herangepirscht. In der Bremszone zu Kurve 1 übernimmt der Sieger des ersten Laufes die Führung. Der MotoE-Rookie presst alles aus seiner Ducati und den Reifen. Auf dem Weg zum sicheren Sieg setzt Gutierrez sein Motorrad in der vorletzten Kurve ins Kiesbett und serviert Garzó, der sich vor Zannoni und Casadei zum vierten Mal 2024 gewinnt, den Sieg auf dem Präsentierteller.

«Wir haben heute den Job gemacht, den es zu tun galt. Wir haben gut und clever gearbeitet. Auch wenn man die WM-Tabelle anführt, heißt das nicht, dass man nicht volles Risiko gehen muss. Ich habe Oscar bis zum Schluss unter Druck gesetzt und dann hat er auch den entscheidenden Fehler gemacht. Man wünscht einem Gegner nichts Schlechtes, trotzdem bin ich nur froh, gewonnen zu haben. Im Augenblick genieße ich einfach nur den Moment», zeigte sich der Mann aus dem deutschen Team überglücklich.

Ergebnisse MotoE Red Bull Ring, Rennen 2 (17. August):

1. Hector Garzó (E), 7 Runden in 11:34,303 min

2. Kevin Zannoni (I), +0,069 sc

3. Mattia Casadei (I), +0,094

4. Jordi Torres (E), +0,609

5. Alessandro Zaccone (I), +1,371

6. Matteo Ferrari (I), +1,991

7. Lukas Tulovic (D), +2,249

8. Nicholas Spinelli (I), +3,497

9. Andrea Mantovani (I), +3,540

10. Eric Granado (BRA), +3,689

11. Massimo Roccoli (I), +4,466

12. Maria Herrera (E), +5,596

13. Alessio Finello (I), +6,605

14. Chaz Davies (GB), +10,651

15. Kevin Manfredi (I), +11,135

16. Armando Pontone (I), 15,707

WM-Stand nach 14 von 16 Rennen:

Hector Garzó 224 Punkte. 2. Mattia Casadei, 186. 3. Kevin Zannoni, 180. 4. Oscar Gutierrez, 175. 5. Alessandro Zaccone, 151. 6. Nicholas Spinelli, 137. 7. Jordi Torres, 128. 8. Matteo Ferrari, 112. 9. Lukas Tulovic, 102. 10. Andrea Mantovani, 100. 11. Roccoli, 86. 12. Miquel Pons, 83. 13. Eric Granado, 80. 14. Alessio Finello, 62. 15. Kevin Manfredi, 51. 16. Maria Herrera, 38. 17. Chaz Davies, 33. 18. Armando Pontone, 23.