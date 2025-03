E-Abteilung von Aspar mit neuem alten Hauptsponsor

MotoE-Ducati der Aspar-Mannschaft in neuem und doch vertrauten Design

Auch für 2025 steht die MotoE-auf der langen Projektliste des Rennsportunternehmens von Jorge Martinez. In der neuen Saison starten bekannte Piloten auf der MotoE-Ducati in neuem, aber doch bestens bekannten Design.

Das Team von Jorge Martinez zählt zu den Eckpfeilern des Grand-Prix-Fahrerlagers. Vertreten ist die in Valencia beheimatete Einheit auch 2025 in den Klassen Moto3 und Moto2 sowie in der elektrifizierten MotoE-WM.

Jüngster Großerfolg von Jorge «Aspar» Martinez: Mit David Alonso gelang 2024 ein nie dagewesener Durchmarsch in der kleinsten WM-Kategorie. Alonso holte 14 Siege bei 20 Moto3-Rennen und schaffte es bei jedem Rennen in die WM-Punkte.

Konstanz zeigt Aspar auch in der MotoE-WM. Von Beginn der Serie hat sich das GP-Urgestein zur Teilnahme an dem neuen Format bekannt. 2024 gingen Jordi Torres und Kevin Zannoni erfolgreich auf Punktejagd im E-Championat. Der Italiener Zannoni gewann zwei Läufe und schaffte es auf Rang 4. Torres eroberte ebenfalls zwei Podestplätze und wurde Sechster.

2025 setzt der umtriebige Jorge Martinez weiter auf das etablierte Duo und zaubert für das Projekt einen neuen Geldgeber auf die Bühne. Bei der offiziellen Vorstellung des MotoE-Teams glänzten die MotoE-Ducati in den Farben von «Power Electronics».

Langzeit-GP-Fans kennen sich aus: Das ebenfalls in Valencia ansässige Unternehmen war bereits in der Vergangenheit in der MotoGP sichtbar – und zwar auf den MotoGP-Bikes des Aspar-Teams während der nur kurz während der Phase der Claiming-Rule-Renner. 2013 gewann Aleix Espargaro den Titel der eigenen Wertung für das Aspar-Team auf einem Prototypen-Chassis mit Aprilia-Antrieb und finanziert durch Power Electronics.

Power Electronics gilt als führender Hersteller von Solarwechselrichtern für Photovoltaikanlagen in Europa, Amerika sowie in Australien und ist die weltweite Nummer 1 bei der Herstellung von Wechselrichtern für die Energiespeicherung.

Bis zum Start der MotoE-WM dauert es noch eine Weile. Erst beim Frankreich-Grand-Prix in Le Mans werden die E-Renner erstmals wieder auf die Strecke geschickt. Sieben Events mit je zwei Rennen stehen 2025 auf dem Plan. Im April findet auf der GP-Piste von Barcelona der offizielle Vorsaisontest statt.

Zwar ist nach dem Abgang von Lukas Tulovic kein deutschsprachiger Fahrer am E-Gas, doch mit Dynavolt Intact GP ist ein Team aus Deutschland die Referenzmarke. Hector Garzo will seinen Titelgewinn von 2024 mit der Mannschaft aus Memmingen wiederholen

MotoE-Kalender 2025:

Frankreich, Le Mans: 10. Mai

Niederlande, Assen: 28. Juni

Österreich, Spielberg: 16. August

Ungarn, Balaton: 23. August

Spanien, Barcelona: 6. September

Italien, Misano: 13. September

Portugal, Portimao: 8. November



Vorsaison-Tests 2025:

Spanien, Barcelona: 11. bis 13. April

Frankreich, Le Mans: 8. Mai