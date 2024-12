Überraschung: Intact GP holt Baldassarri in die MotoE

MotoE-Weltmeister Hector Garzo bekommt für 2025 einen Italiener als neuen Teamkollegen. Dynavolt Intact GP verpflichtet Lorenzo Baldassarri. Der Deutsche Lukas Tulovic verliert seinen Rennfahrer-Posten im Fahrerlager.

Die Verpflichtung des Italieners Lorenzo Baldassarri kann durchaus als Überraschung bezeichnet werden. Denn nach seinem Abgang aus dem Fahrerlager der Moto2-WM beschäftigte sich der heute 28-Jährige nur noch mit seriennahen Rennmotorrädern – 2022 wurde «Balda» Vizeweltmeister der Supersport-Klasse. Nun kehrt er ins MotoGP-Fahrerlager zurück, um seine Karriere in der vollelektrischen Weltmeisterschaft auf der Ducati V21L-Maschine fortzusetzen.

Teamchef Jürgen Lingg steht hinter der Verpflichtung und freut sich: «Wir sind begeistert, Lorenzo in unserem Team willkommen zu heißen. Mit seiner Erfahrung und seinem Talent sind wir überzeugt, dass er eine wichtige Rolle bei unserer Mission spielen wird, weiterhin an der Spitze der MotoE-Klasse zu kämpfen».

Sein offizielles Renndebüt auf der MotoE-Ducati wird Baldassarri am 10. Mai beim Grand Prix von Frankreich geben. Der Italiener begrüßt die neue Herausforderung und schaut hungrig auf die Saison 2025, die sieben Rennwochenenden umfassen wird.

Baldassarri: «Ich kann es kaum erwarten, in die neue Saison zu starten. Ich habe mich für die MotoE entschieden, weil der Wettkampf jedes Jahr besser, schneller und enger wird und die Show fantastisch ist. Ich habe schon eine Weile mit diesem Gedanken gespielt, schon als ich noch in der World Superbike unterwegs war und zurück in die Supersport-Kategorie ging, aber dieses Jahr hat sich mir nun diese Gelegenheit mit Dynavolt Intact GP geboten. Nachdem sie letztes Jahr Weltmeister geworden sind, sind sie eindeutig ein erfolgreiches Team in der Moto3, Moto2 und eben besonders in der MotoE. Ich werde sicherlich viel vom letztjährigen Weltmeister Hector Grazo lernen, der in der Vergangenheit bereits einmal mein Teamkollege war».

Auch der erfolgreiche Spanier kommt in der jüngsten Information der Intact-GP-Mannschaft zu Wort. Für den Weltmeister Hector Garzo ist klar: «Wir haben uns gemeinsam einen Traum erfüllt und sind MotoE-Weltmeister in der Fahrerwertung, aber auch in der Teamwertung geworden. In der letzten Saison habe ich viel gelernt und habe mich mental weiterentwickelt. Der beste Moment war natürlich, beide Rennen auf dem Sachsenring zu gewinnen, dem Heimrennen meines Teams. Ich bin sehr dankbar, dass das Team mir weiterhin vertraut, und ich freue mich, dass ich mit den Menschen in diesem großartigen Team weiterarbeiten kann».

Leer geht damit der letzte Deutsche im Fahrerlager der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft aus. Nach drei Jahren, für die sich Jürgen Lingg im Namen ausdrücklich bei «Tulo» bedankte und die vom Gewinn der Moto2-Europameisterschaft 2022 gekrönt waren, trennen sich Wege.

Vorläufiger MotoE-Kalender 2025:

Frankreich, Le Mans: 10. Mai

Niederlande, Assen: 28. Juni

Österreich, Spielberg: 16. August

Ungarn, Balaton: 23. August

Spanien, Barcelona: 6. September

Italien, Misano: 13. September

Portugal, Portimao: 8. November

Vorsaison-Tests 2025:

Spanien, Barcelona: 11. bis 13. April

Frankreich, Le Mans: 8. Mai