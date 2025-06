Kanada ohne Leclerc/Ferrari, Stroll-Crash, Russell 1.

​Zweites Training zum Traditions-GP von Kanada in Montreal: Auf dem Circuit Gilles Villeneuve fährt Mercedes-Fahrer George Russell Bestzeit, vor Norris und Antonelli. Charles Leclerc (Ferrari) nicht im Einsatz.

Neue Wasserstands-Meldung von der Insel Notre-Dame im mächtigen St. Lorenz-Strom: In den zweiten 60 Trainingsminuten auf dem Circuit Gilles Villeneuve vor Montreal mussten die zahlreichen nordamerikanischen Ferrari-Fans auf Charles Leclerc verzichten – Chassis-Wechsel nach seinem Crash im ersten Training

Gemäss Formel-1-Reglement dürfen am Freitag von einem Fahrer nicht zwei verschiedene Chassis eingesetzt werden. Das neue Chassis von Charles kann erst Samstagmorgen von den FIA-Offiziellen abgenommen werden, daher vorzeitig Feierabend für den Monegassen. Und mehr Arbeit für Lewis Hamilton, der nun die ganzen Langläufe mit den mittelharten Walzen von Pirelli fahren musste. Die Mailänder in Montreal mit den drei weichsten Mischungen aus dem Sortiment, also also C4, C5 und C6.

Das Training begann bei Idealbedingungen: Die Luft 19 Grad warm, die Bahn bei 41 Grad, harmlose Bewölkung, viel Sonne, Regenrisiko bei erfreulichen null Prozent.

Das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris rückte mit dem bewährten Frontflügel aus, der neue, im ersten Training ausprobiert, wanderte zurück in die Transportkiste. Norris dann gleich mal neben der Bahn, in der letzten Schikane vor Start und Ziel, nicht zum ersten Mal.



Lokalheld Stroll war nach sechs Minuten out – linkes Vorderrad schräg geschlagen, nach Mauerkuss linkerhand am Ausgang von Kurve 7. Am Funk schimpfte Stroll, weil er den Wagen zur Seite stellen musste. «Ich kann doch den Wagen zurückbringen.» Das Team wollte aber nicht, dass er mit dem kaputten Wagen langsam zurück an die Box gondelt.



Weltmeister Max Verstappen meldete sich zu Wort, der Wagen sei nervöser als im ersten Training, der Niederländer nach zehn Minuten Dritter hinter Russell und Albon. McLaren-Ass Lando Norris derweil erneut neben der Bahn in der letzten Schikane vor Start und Ziel.



Nochmals Max am Funk: «Der Wagen hüpft an der Hinterachse wie verrückt, die Dämpfung ist wirklich übel.»



Auch Ferrari-Star Hamilton am Funk: «Ich brauche Hilfe für die letzte Kurve, könnt ihr erklären, wieso das Heck hier so extrem zum Ausbrechen neigt?» Die Hinterachs-Stabilität am roten Rennwagen sichtlich verbesserungsfähig.



Williams derweil auch im zweiten Training flott dabei – nach einer Viertelstunde Sainz Dritter und Albon Fünfter.



Albon etwas zu flott, um genau zu sein: Der Thai-Brite rutschte in der Box an seinen verblüfften Mechanikern vorbei und musste wieder zurück auf die Bahn. Anhalten und Rückwärtsgang ist in der Formel 1 verboten.



Nach 25 Minuten verbesserte Mercedes-Fahrer George Russell seine Bestzeit um eine halbe Sekunde, verblüffenderweise auf den mittelharten Reifen, nicht auf den weichen. Mit weniger Sprit an Bord? Nur die Mercedes-Mannschaft weiss es im Detail.



Fast gleichzeitig Dreher von Franco Colapinto in der zweiten Kurve, beim Herumwerfen des Alpine-Rennwagens traf Gasly im Gegenverkehr den aus der Box kommenden Stallgefährten Pierre Gasly. Der Dreher des Argentiniers Colapinto eine Fotokopie seines Drehers aus dem ersten Training.



McLaren zu diesem Zeitpunkt nur auf P8 (Norris) und P13 (Piastri). Nur Norris mit der modifizierten Vorderradaufhängung, für Samstag wird entschieden, ob sie am Wagen von Lando bleibt, ob sie an beide Autos kommt, ob sie entfernt wird.



Es ist unklar, ob McLaren in Sachen Abstimmung ein wenig neben den Schuhen steht oder ob die WM-Leader die Motorleistung zurückgefahren und etwas mehr Sprit im Tank haben.



Dann, als hätten die McLaren-Fahrer den Weckruf gehört, rückten die Papaya-Renner hoch auf P3 (Piastri) und P4 (Norris), Piastri aber vier Zehntelsekunden hinter dem führenden Russell. Kurz darauf Norris auf P2, na also, geht doch.



Zahlreiche Piloten beschwerten sich über den dichten Verkehr, das werden wir am Samstag mindestens im ersten Teil des Abschlusstrainings erneut hören.



Stand nach 40 Minuten: Russell, Norris, Antonelli, Albon, Alonso, Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen und Lawson.



Die ersten 17 zu diesem Zeitpunkt innerhalb einer Sekunde, nur Colapinto fiel da als 18. ein wenig ab (1,7 sec Rückstand auf Leader Russell).



Der Rest des Trainings plätscherte mit Dauerläufen vor sich her.





2. Training, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,123 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,151

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:12,411

04. Alex Albon (T), Williams, 1:12,445

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,458

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,562

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,631

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:12,653

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,666

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,751

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:12,799

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,874

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,896

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,914

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,939

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:13,080

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:13,175

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:18,898

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

Nicht im Einsatz: Charles Leclerc (MC), Ferrari







1. Training, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,193 min

02. Alex Albon (T), Williams, 1:13,232

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:13,275

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,535

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:13,620

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:13,631

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,651

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:13,737

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,817

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,885

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:13,927

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,972

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:14,002

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,198

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,203

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:14,324

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:14,520

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:14,605

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:14,645

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:14,821