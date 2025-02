MotoE-WM 2025: Aruba Cloud mit neuem Fahrerduo

Mitte Februar präsentierte das Aruba-Cloud-Team die Fahrer und Bikes für die MotoE-Saison 2025. Die italienische Truppe geht in die zweite Saison – mit der Ducati V21L und neuem Fahrer-Lineup.

In der MotoE-Saison 2025 werden die beiden italienischen Fahrer Alessandro Zaccone und Luca Bernardi für das Team Aruba Cloud an den Start gehen. Am Dienstagabend wurden die beiden mit ihren Ducati V21L offiziell vorgestellt.

Schauplatz der Teampräsentation war das Auditorium des Global Cloud Data Center von Aruba in Ponte San Pietro in Bergamo, Italien. Es war ein großes Event, denn neben der MotoE-Mannschaft wurden auch die Teams der Superbike-WM mit Alvaro Bautista und Nicolo Bulega sowie Motocross-WM MXGP mit Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini enthüllt.

Aruba Cloud wird 2025 die zweite Saison in der MotoE-WM bestreiten. Zaccone und Bernardi sind Neuzugänge im Team und ersetzen das ehemalige Superbike-Ass Chaz Davies und Armando Pontone – die beiden nahmen in der Gesamtwertung 2024 die zwei letzten Plätze ein.

«Nach einem ersten Lehrjahr in einer für uns völlig neuen Kategorie, ist das Ziel für 2025, einen Schritt nach vorne zu machen, der es uns ermöglicht, um Spitzenplätze zu kämpfen. Die Erfahrung und die Ergebnisse, die Zaccone bisher in der MotoE erzielt hat und der Enthusiasmus eines Rookies sind eine Mischung, die dem ganzen Team die richtigen Impulse geben wird», ist sich Teamchef Stefano Cecconi sicher.

Zaccone beendete die MotoE-Saison 2025 auf Rang 5. «Ich bin begeistert und freue mich auf den Saisonstart, auch wenn wir uns noch ein wenig gedulden müssen. Ich habe ein sehr positives Jahr hinter mir, in dem ich einige gute Ergebnisse erzielt habe. Ich bin mir sicher, dass die Voraussetzungen gegeben sind, um noch besser zu sein», betonte der 26-Jährige.

Bernardi ist in der MotoE ein Rookie. Er war zweimal italienischer Meister – 2017 in der Supersport 300-Klasse und 2020 in der Supersport 600-Klasse. Auch in der seriennahen Weltmeisterschaft ist der 23-Jährige kein Unbekannter. 2017 debütierte er in der Supersport-WM 300 – in zwei Jahren bestritt er in dieser Klasse zehn Rennen. 2021 trat Bernardi in der Supersport-WM an und holte 5 Podiumsplätze. In der darauffolgenden Saison fuhr er für Barni Ducati in der Superbike-WM und beendete die Saison mit 35 Punkten auf Rang 18.

«Ich bin neugierig auf das neue Motorrad und kann es kaum erwarten, für die ersten Tests in Barcelona zu sein. Es ist ein neues Abenteuer für mich und ich werde viele Dinge lernen müssen, um das Verhalten des Motorrads und der Reifen so schnell wie möglich zu verstehen», meinte Bernardi. «Wichtig wird sein, so wenig Fehler wie möglich zu machen und die Zeit bis zum Saisonstart optimal zu nutzen. Ich danke Aruba, dass sie an mich glauben, und ich werde mein Bestes tun, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen.»

Die MotoE-Saison 2025 umfasst sieben Rennwochenenden. Sie beginnt am 9. Mai in Le Mans und endet am 8. November in Portimao. Weitere Stationen werden Assen, Spielberg, Balaton, Barcelona und Misano sein.