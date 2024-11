Barry Baltus: Altes Bike, neues Team, bessere Zeit

Nach vier Moto2-Jahren zählt Barry Baltus zu den Urgesteinen der Klasse. 2025 soll bei Fantic Racing der endgültige Durchbruch stattfinden. Der erste Testtag in Jerez verlief zufriedenstellend.

Die Mannschaft von Fantic Racing hatte sich nur für einen eintägigen Test in Jerez entschieden. Wesentlicher Grund hierfür war die Chance, Neuzugang Barry Baltus noch 2024 erste Kilometer mit der neuen Mannschaft zu ermöglichen.

Nach drei Jahren im Benelux-Projekt des ehemaligen GP-Piloten Jarno Janssen und seit 2023 an der Seite von Zonta van der Goorbergh hatte sich der 20-Jährige für einen Tapetenwechsel entschieden. Direkt im Anschluss an das Finalrennen – der Ausstand verlief in Barcelona mit Platz 17 alles andere als glorreich – hatte sich Baltus mit Fantic Racing in Richtung Andalusien abgesetzt. Im Fokus stand bei der Testfahrt an der Seite von Vizeweltmeis Aron Canet zunächst das Kennenlernen mit der Mannschaft.

Baltus, der als Fan von Barry Sheene grundsätzlich mit Startnummer 7 unterwegs ist, sagte in Jerez: «Das Umfeld ist neu für mich, es ist ein kompletter Neustart und ich musste auch feststellen, dass die Arbeitsweise bei Fantic ganz anders ist. Schon deswegen war es gut, den Test zu haben und Zeit zusammen zu verbringen.»

Wenig Überraschungen gab es auf der Seite der Technik. Fantic gehört auch wie RW Racing zu den Kalex-Teams. In der Praxis bedeutet das, Baltus rückte auf der nahezu identischen Maschine aus. «Wir haben an dem Motorrad überhaupt keine Experimente gemacht. Ich sollte möglichst viel Erfahrung sammeln. Gefahren bin ich mit der mit dem letzten Stand der Saison, Entwicklungsteile habe ich nicht probiert.»

Die waren zunächst Boxennachbar Canet vorbehalten. Der Spanier testet ebenfalls nur einen Tag. Seine Bestzeit wurde auch am Freitag noch nicht unterboten. Mit Blick auf die Stoppuhr verlief der Auftakt auch für den Neuzugang Baltus erfreulich. Zwar büßte er mit seiner 1:41,4 rund 0,7 Sekunden auf Canet ein, war aber zugleich schneller als bei seiner eigenen Quali-Runde im vergangenen April. Damit hatte der Pilot aus der Motocross-Namur in Belgien den Donnerstag auf Platz beendet.

Baltus: «Vom Speed her bin ich sehr zufrieden. Ich war sofort auf einem guten Level und bin dann am Ende, ohne dass ich wie verrückt gepusht haben unter meine Quali-Zeit gekommen. Damit wir alle zum Einstand zufrieden.»

2025 bestreitet der ehemalige Red Bull Rookie seine bereits sechste Saison als GP-Pilot. Sein Debüt 2020 konnte er erst im Mai nach seinem 16. Geburtstag feiern. Klares Karriere-Highlight war der zweite Platz beim Moto2-WM-Auftakt dieses Jahres in Katar.

Ergebnisse Moto2 Test Jerez (21. November):

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,279 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,448

4. Barry Baltus (B), Kalex, +0,710

5. Filip Salač (CZ), Kalex, +0,741

6. Adrian Huertas (E), Kalex, +1,542

7. David Alonso (CO), Kalex, +1,735

8. Dani Holgado E), Kalex, +1,907

9. Collin Veijer (NL), Kalex, +2,030

10. Ivan Ortola (E), Bosocuro, +2,788