Moto2: Diogo Moreira ist der Rookie des Jahres 2024

Diogo Moreira (Kalex) hatte beim Saisonfinale in Barcelona doppelten Grund zur Freude: Er erzielte sein erstes Moto2-Podium seiner Karriere, zudem sicherte er sich den Titel «Rookie of the Year».

Diogo Moreira (Kalex) hätte sich keinen besseren Abschluss für seine Rookie-Saison in der Moto2-WM vorstellen können. Nach einer beherzten Fahrt und hartem Kampf mit Weltmeister Ai Ogura (Boscoscuro) erzielte er sein erstes Moto2-Podium seiner Karriere. Als Krönung holte er sich den Titel «Rookie of the Year» in der mittleren Kategorie.

«Es war ein gutes Rennen, ich habe es sehr genossen. Nach einem Jahr bin ich zurück auf dem Podium», verwies der 20-Jährige auf seinen Moto3-Sieg in Indonesien 2023, als er das letzte Mal auf dem Podest stand. «Ich bin sehr glücklich, denn ich hatte eine schwierige Saison. Zu Beginn hatten wir sehr zu kämpfen – mit harter Arbeit haben wir es geschafft, wir müssen so weitermachen.»

Ins Rennen ging der Brasilianer von Startplatz 6. Nach einem guten Start war er nach der ersten Kurve auf Rang 4 zu finden. Danach hielt er sich während des gesamten Rennens in den Top-5. In den letzten Runden lieferte sich Moreira mit Ogura einen engen Kampf um Platz 3 – dabei wechselten die beiden ständig die Positionen. In der letzten Kurve setzte der Kalex-Pilot dann das entscheidende Manöver und fuhr 0,043 sec vor dem Japaner über die Ziellinie.

«Das Rennen war schön, im letzten Moment entschied ich mich, es zu versuchen. Es war unglaublich», freute sich Moreira. «Jetzt müssen wir so weitermachen und wieder eine Top-5-Platzierung, ein Podium und einen Sieg holen – dann können wir im nächsten Jahr auch an die Weltmeisterschaft denken.»

Moreira hatte eine starke zweite Saisonhälfte. Seit dem ersten Misano-Wochenende schaffte er sechs Top-10-Platzierungen. Sein erstes Jahr in der Moto2-WM beendete er mit 80 Punkten auf Rang 13. «Das gesamte Team hat hart gearbeitet in dieser Saison. Es war nichts Spezielles, wir mussten einfach arbeiten und das Motorrad verstehen – es besteht ein großer Unterschied zwischen einem Moto3- und einem Moto2-Bike. Jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Wir werden sehen, was in der nächsten Saison möglich ist», blickte Moreira auf 2025 voraus.

Die Rookie-Wertung gewann Moreira mit 13 Punkten Vorsprung auf den Australier Senna Agius. Dritter wurde KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü mit 49 Zählern auf seinem Konto.

Ergebnisse Moto2 Barcelona, Rennen (17. November):

1. Arón Canet (E), Kalex, 21 Runden in 36:29,282 min

2. Manuel González (E), Kalex, +0,091 sec

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +1,124

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +1,167

5. Filip Salač (CZ), Kalex, +3,450

6. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +4,705

7. Izan Guevara (E), Kalex, +5,647

8. Albert Arenas (E), Kalex, +6,106

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +7,610

10. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro,+7,660

11. Somkiat Chantra (T), Kalex, +10,545

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +14,220

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +14,733

14. Tony Arbolino (I), Kalex, +16,204

15. Jaume Masiá (E), Kalex, +16,397

Moto2-WM-Stand nach 20 von 20 Rennen:

1. Ogura 274 Punkte. 2. Canet 234. 3. Gonzalez 195. 4. Garcia 191. 5. Aldeguer 181. 6. Lopez 178. 7. Vietti 165. 8. Dixon 155. 9. Roberts 153. 10. Arbolino 149. 11. Ramirez 116. 12. Chantra 104. 13. Moreira 80. 14. Arenas 80. 15. Alcoba 79.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 437 Punkte. 2. Boscoscuro 389. 3. Forward 16.