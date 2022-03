Doha: Das erste Moto3-Rennen 2022 im Live-Ticker

Jaume Masia #5 und Co. gehen erstmals in dieser Saison auf Punktejagd

Um 13 Uhr (MEZ) geht auf dem Losail International Circuit die Ampel für die Moto3-Klasse aus: Gesucht wird über 18 Runden der erste GP-Sieger der Saison 2022. Auf SPEEDWEEK.com sind Fans live dabei.

Der 17-jährige GASGAS-Pilot Izan Guevara, Junioren-Weltmeister von 2020 und Austin-GP-Sieger von 2021, fuhr in Katar eigentlich zum ersten Mal in seiner WM-Karriere auf die Pole-Position. Die Plätze 2 und 3 sicherten sich im ersten Qualifying der Saison Husqvarna-Werksfahrer Ayumu Sasaki und Red Bull KTM-Ajo-Ass Jaume Masia, der den WM-Auftakt 2021 für sich entschied.



Allerdings wurde Guevara genauso wie das Leopard-Duo Dennis Foggia und Tatsuki Suzuki wegen «unverantwortlicher Fahrweise» im Q2 nachträglich an das Ende des Grids verbannt.

Alles verloren ist damit für die Mitfavoriten aber noch nicht, denn das Moto3-Rennen auf dem Losail International Circuit (längte Gerade 1068 m) entwickelt sich erfahrungsgemäß zur Windschattenschlacht. Im Vorjahr gewann der spätere Weltmeister Pedro Acosta Doha-2 sogar nach Start aus der Boxengasse. Zuletzt siegte in Katar mit Alexis Masbou 2015 der Moto3-Polesetter.

Das Renngeschehen im Live-Ticker