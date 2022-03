Doha: Guevara (GASGAS) mit erster Moto3-Pole 2022 05.03.2022 - 14:10 Von Mario Furli

Der 17-jährige Izan Guevara feierte im Vorjahr schon seinen ersten GP-Sieg in der Moto3-WM, am Sonntag steht der GASGAS-Pilot in Doha/Katar nun erstmals in seiner Karriere auch auf der Pole-Position.