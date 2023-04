CFMOTO PrüstelGP: Stürze verhinderten Podestplätze

Für das CFMOTO PruestelGP Team endete ein starkes Moto3-Rennen in Las Termas mit einer herben Enttäuschung. Während Xavi Artigas stürzte, wurde Ersatzmann David Almansa in der letzten Runde im Podiumskampf abgeräumt.

Für das CFMOTO Racing PruestelGP Team war die bisherige Moto3-Saison eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Beim Saisonauftakt in Portimão bejubelte die sächsische Mannschaft den dritten Startplatz von Joel Kelso und auch im Rennen waren der Australier und sein Teamkollege Xavier Artigas in der Führungsgruppe vertreten. Am Ende landeten sie mit etwas mehr als einer Sekunde Rückstand auf den Plätzen 8 und 9. Doch ein Schreckmoment nach dem Zielstrich führte dazu, dass sich Kelso einen Knöchelbruch zuzog und beim zweiten Saisonlauf in Argentinien nicht antreten konnte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Kaito Toba © Gold & Goose David Salvador © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Xavier Artigas © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Scott Ogden © Gold & Goose Stefano Nepa © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Tatsuki Suzuki gewinnt das Rennen © Gold & Goose Moreira, Suzuki, Migno © Gold & Goose Sieger Tatsuki Suzuki Zurück Weiter

Ersatzmann David Almansa, der in dieser Saison im JuniorGP an den Start geht, fand sich schnell auf der CFMOTO-Maschine zurecht und kämpfte im Regenrennen in Termas de Río Hondo gemeinsam mit seinem spanischen Landsmann Artigas um den Rennsieg.

Doch nach 13 Runden unterlief Artigas ein Fehler, woraufhin der 19-Jährige stürzte. Er konnte das Rennen zwar wieder aufnehmen und den Zielstrich als Achter überqueren, jedoch hatte er seine Chancen auf einen Podestplatz verspielt. «Im letzten Teil des Rennens hatte ich einen kleinen Sturz. Das ist ärgerlich, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Platz 2 lag und eine wirklich starke Pace hatte. Wir waren sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen schnell, das ist gut. Das Team hat einen grandiosen Job gemacht und das Bike sehr gut abgestimmt.»

Für Almansa verlief das Rennende noch enttäuschender, denn der 17-Jährige wurde in der letzten Runde auf Platz 3 liegend von Scott Ogden (Vision Track Racing) abgeräumt. «Das war das wichtigste Rennen meines Lebens und ich konnte nicht nur Erfahrungen sammeln, sondern im Spitzenfeld um das Podium mitfahren. Trotz der schwierigen Bedingungen hatte ich ein perfektes Gefühl zur CFMOTO und war vollkommen auf mich und mein Rennen konzentriert. Leider wurde ich in der letzten Runde von der Strecke geschoben und hatte keine Chance.» Almansa rettete schließlich noch Platz 17 ins Ziel, verpasste damit aber die Punkteränge.

Moto3-Ergebnis, Las Termas (2.4.):

1. Suzuki, Honda, 18 Rdn in 35:18,099 min

2. Moreira, KTM, + 4,571 sec

3. Migno, KTM, + 4,699

4. Holgado, KTM, + 8,814

5. Ogden*, Honda, + 11,512

6. Nepa, KTM, + 11,865

7. Toba, Honda, + 12,159

8. Artigas, CFMOTO, + 12,467

9. Yamanaka, GASGAS, + 12,844

10. Salvador, KTM, + 12,884

11. Azman, KTM, + 14,033

12. Bertelle, Honda, + 20,736

13. Fenati, Honda, + 26,304

14. Alonso, GASGAS, + 27,524

15. Whatley, Honda, + 37,275

16. Muñoz, KTM, + 39,602

17. Almansa, CFMOTO, + 41,959

18. Furusato, Honda, + 45,783

19. Ortolá, KTM, + 47,086

20. Farioli, KTM, + 47,380

21. Carrasco, KTM, + 53,918

22. Veijer, Husqvarna, + 55,636

23. Rueda, KTM, + 56,852

24. Öncü, KTM, + 1:23,159 min



*= 6-Sekunden-Penalty



WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Holgado, 38 Punkte. 2. Moreira 36. 3. Suzuki 27. 4. Muñoz 20. 5. Nepa 19. 6. Migno 16. 7. Artigas 16. 8. Toba 14. 9. Rueda 13. 10. Masia 11. Ogden 11. 12. Sasaki 10. 13. Salvador 9. 14. Yamanaka 7. 15. Kelso 7. 16. Öncü 6. 17. Azman 5. 18. Bertelle 4. 19. Veijer 4. 20. Fenati 3. 21. Alonso 2. 22. Whatley 1. 23. Rossi 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45. 2. Honda 36. 3. CFMOTO 16. 4. Husqvarna 10. 5. GASGAS 7.



Team-WM:

1. MT Helmets-MSi 41. 2. Red Bull KTM Tech3, 38. 3. Leopard Racing 38. 4. CIP Green Power 25. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 23. 6. BOE Motorsports 20. 7. Red Bull KTM Ajo 19. 8. Angeluss MTA 19. 9. SIC58 Squadra Corse 15. 10. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 14. 11. Visontrack 12. 12. GASGAS Aspar 9. 13. Rivacold Snipers 7.