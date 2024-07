Moto3 Sachsenring: Verrücktes Rennen, Alonso gewinnt

Beim Moto3-Rennen in Deutschland am Sachsenring entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Der überlegene Sieger hieß David Alonso. Polesetter Collin Veijer ging bereits in der Frühphase des Rennens zu Boden.

Bereits im Qualifying zum Moto3-Rennen am Sachsenring ging es Schlag auf Schlag. Als klarer Gewinner ging Collin Veijer hervor, der den ersten Startplatz eroberte und denn ersten Verfolger David Alonso um 0,336 Sekunden hinter sich lassen konnte. Damit hatte der Polesetter so viel Abstand auf den Zweitplatzierten wie der Zweitplatzierte auf den auf Startplatz 9 platzierten Tatsuki Suzuki.

Vier Piloten gingen mit Long-Lap-Penaltys ins Rennen, fünf weitere Fahrer hatten derer gleich zwei und vier Fahrer gingen aus der Boxengasse ins Rennen, wodurch der Schweizer Noah Dettwiller auf Startplatz 22 vorrückte.

Aus der Spitzengruppe betraf dies Luca Lunetta, der gleich zweimal eine Rundenstrafe antreten musste.

Den Start konnte Collin Veijer für sich entscheiden, Munoz und Lunetta berührten sich im ersten Kurvengeschlängel ohne Folgen. Kurze Zeit später wurde Lunetta auf Rang 5 durchgereicht, noch bevor er auch nur eine seiner zwei Strafen absitzen konnte.

In der zweiten Runde dann bereits der erste Schock: Der souveräne Spitzenreiter Veijer rutschte in Kurve 11 das Vorderrad weg. Er konnte das Rennen auf dem letzten Platz fortsetzen.

Munoz führte nun vor Alonso und dem von Rang 8 gestarteten Furusato, kurz bevor Alonso den ersten Rang übernahm.

Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit mehreren Positionswechseln, bis Munoz nach einem Fahrfehler Furusato ins Kiesbett drängte, der wie durch ein Wunder auf seinem Motorrad sitzenbleiben und das Rennen auf Rang 8 fortsetzen konnte.

Alonso konnte sich in der in der Zwischenzeit an der Spitze etwas absetzen, verlor den Vorsprung jedoch wieder, während Piqueras in der Zielkurve durch einen Fahrfehler von Rang 4 auf Rang 8 durchgereicht wurde.

Weitere Platzwechsel folgten, die Spitzengruppe aus zwölf Fahrern blieb eng zusammen. Furusato arbeitete sich zurück in Richtung Spitze. David Alonso und Adrian Fernandez diktierten das Tempo.

Zur Halbzeit des Rennens einige Manöver später führte nun Alonso vor Furusako, Rueda, Munoz und Fernandez. Eine Runde später beharkten sich Furusato und Alonso, mehrere Führungswechsel zwischen den beiden folgten.

Noah Dettwiller ging in Runde nach einem Highsider zu Boden.

Auf den Spitzenplätzen setzte sich der Kampf weiter fort, mehrere Überholmanöver folgten. Kleinere Fahrfehler nahezu aller Spitzenpiloten begünstigten Angriffe ihrer Gegner. Die Führung wechselte mehrfach zwischen Alonso und Furusato. Die sieben bestplatzierten Piloten hatten sich fünf Runden vor Schluss mittlerweile vom Rest des Feldes abgesetzt, Rueda hatte sich auf Rang zwei vorgearbeitet. Diesen konnte er jedoch nicht halten, da er mit einem groben Fehler beim Anbremsen auf Kurve 1 zwei Runden vor Schluss abflog und aufgeben musste.

Damit ging Alonso vor Furusato in die letzte Runde. Nach einem Fehler des Japaners konnte er Alonso bis zur Zielflagge nicht mehr unter Druck setzen.

David Alonso ging somit als erster über die Ziellinie, vor Taiyo Furusato und Ivan Ortola.

Ergebnisse Moto3 Sachsenring, Rennen (7.Juli):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 23 Runden in 33:02,956 min

2. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,187 sec

3. Ivan Ortola (E), KTM, +0,339

4. Adrián Fernández (E), Honda, +2,363

5. Angel Piqueras (E), Honda, +2,438

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +3,786

7. Daniel Holgado (E), GASGAS, +3,869

8. David Muñoz (E), KTM, +5,461

9. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +5,685

10. Scott Ogden (GB), Honda, +5,817

11. Joel Kelso (AUS), KTM, +6,021

12. Luca Lunetta (I), Honda, +13,085

13. Stefano Nepa (I), KTM, +25,001

14. Joel Esteban (E), CFMOTO, 25,069

15. Filippo Farioli (I), Honda, + 25,071

– Noah Dettwiler (CH), KTM, Sturz in Runde 13

Moto3-WM-Stand nach 9 von 21 Rennen:

1. Alonso, 168 Punkte. 2. Ortola 121. 3. Holgado 120. 4. Veijer 115. 5. Munoz 94. 6. Yamanaka 72. 7. Fernández 67. 8. Piqueras 60. 9. Rueda 58. 10. Kelso 55. 11. Furusato 54. 12. Roulstone 44. 13. Nepa 40. 14. Esetban 48. 15. Suzuki 38. 24. Dettwiler 2



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 179 Punkte. 2. KTM 154. 3. Husqvarna 132. 4. GASGAS 125. 5. Honda 110.