Sachsenring, Qualifying 2: Veijer mit Pole-Position

Collin Veijer: Startplatz 1 in Sachsen für den Intact-GP-Piloten

Im zweiten Qualifying der Moto3 am Sachsenring dominierte ein Niederländer. Collin Veijer sicherte sich mit einer überragenden Schlussrunde die beste Ausgangsposition für den Rennsonntag beim Deutschland Grand Prix.

Das zunächst vergleichsweise ruhige Qualifying der Moto3 am Sachsenring kulminierte in einem spannenden Finish, in dem der Niederländer Collin Veijer seine Konkurrenten mit einer Zauberrunde und mit neuem Streckenrekord deklassierte.

Zu Beginn setzte Adrian Fernandez ein erstes Ausrufezeichen mit einer 1:25,750 min und übernahm damit zu Beginn die Führung, bevor er von David Alonso auf Rang 2 verdrängt wurde, der seinerseits hinter Collin Veijer zurückrutschte.

In der Folge gab es zunächst wenig Bewegung auf der Zeitentabelle, bis ein Großteil der Fahrer in die Box kamen, um neue Reifen auszufassen.

Im zweiten Anlauf begannen die Zeiten zu purzeln und Niederländer Collin Veijer übernahm die Führung, während David Alonso in der Box wartete.

Für Diskussionen sorgte Jose Antonio Rueda, der auf seiner vorletzten schnellen Runde Fernandez mit robustem Körpereinsatz aus dem Weg räumte.

In einem spannenden Finish eroberte Collin Veijer den ersten Startplatz am Sonntag und verdrängte David Alonso, der nur kurz die Führung innehatte, um mehr als 0,3 Sekunden!

Der Dritter der Moto3-WM, Daniel Holgado, konnte keine Toprunde fahren und geht am Rennsonntag von Rang 18 ins Rennen.

Stefano Nepa stürzte wenige Momente vor Schluss der Session.

Der Schweizer Noah Dettwiller schied in Q1 mit einem Rückstand von 1,572 Sekunden auf Joel Esteban aus und geht vom letzten Startplatz ins Rennen.

Ergebnisse Moto3 Sachsenring, Qualifying 2 (6. Juli)

1. Collin Veijer (NL), Husqvarna, 1:24,885 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,336 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +0,337

4. Adrián Fernández (E), Honda, +0,501

5. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,503

6. David Muñoz (E), KTM, +0,545

7. Scott Ogden (GB), Honda, +0,552

8. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,603

9. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,769

10. Stefano Nepa (I), KTM, +0,821

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,822

12. Ivan Ortola (E), KTM, 0,902

13. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,926

14. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,047

15. Angel Piqueras (E), Honda, +1,173

26. Noah Dettwiler (CH), KTM, 1:27,897 min