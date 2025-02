Im Regen: Noah Dettwiler (KTM) fuhr die Bestzeit!

Auch die kleinen GP-Klassen stehen zwei Wochen vor dem Saisonstart in Buriram. Vor dem Test in Jerez nächste Woche ging es für Noah Dettwiler und Co. nach Portimão, wo es wichtig war, den Winter hinter sich zu lassen.

Nach einer enttäuschenden Saison 2024, in der Rookie Noah Dettwiler nur zwei WM-Punkte holen konnte, ging es in dieser Woche in die Vorbereitungen auf die neue Moto3-WM-Saison. Am Montag hatten die Nachwuchsfahrer der kleinsten GP-Klasse die Piste in Portimão unter perfekten Streckenbedingungen für sich, am Dienstag machte das Wetter den Jungs einen Strich durch die Rechnung.

KTM-Fahrer Dettwiler setzte am Montag die 15. Zeit der Testfahrten. Sein Rückstand betrug nach diesem wichtigen Testtag in Portugal 1,5 Sekunden auf Spitzenreiter Angel Piqueras (KTM). «Es war der erste Test der Saison 2025 und ich habe mich sehr gefreut, endlich wieder auf meine Rennmaschine steigen zu können und mit meinem Team zu arbeiten», erklärte Dettwiler im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Wir sind viele Runden gefahren und haben nicht so sehr viel ausprobiert mit dem Motorrad, hauptsächlich lag der Fokus auf dem Fahren und auf Punkten, die ich verbessern muss», so der Schweizer, der sich die CIP-Box in diesem Jahr mit dem Engländer Scott Ogden teilt. «Die Arbeit, auch mit meinem neuen Teamkollegen, ist gut. Die Stimmung im Team ist wirklich super. Es waren natürlich die ersten zwei Testtage, aber Scott und ich, wir konnten gut zusammenarbeiten. Er ist sehr schnell, das kann mir nur helfen und es motiviert mich.»

«Die Arbeit mit meinem neuen Crewchief macht Spaß und wir verstehen uns gut», ergänzte der 19-Jährige aus Basel. «Wir haben an vielen verschiedenen Punkten Arbeit erledigt und es gibt noch sehr viel zu verbessern. Vor dem Test in Jerez gibt es noch viel zu tun, das werden drei intensive Tage, auf die ich mich sehr freue. Wir sind aber auf einem guten Weg.»

Am Dienstag legte Noah bei widrigen Bedingungen auf dem 4,5 km langen Kurs an der Algarve 38 Runden zurück. Der KTM-Youngstar holte sich dabei die Bestzeit vor Ryusei Yamanaka (KTM) und Luca Lunetta (Honda). Die schnellste Rundenzeit lag 14 Sekunden über der Zeit von Montag, dennoch ist Platz 1 ein Lichtblick für Dettwilers Saisonvorbereitung.

Ergebnis Moto3-Test Portimao (10./11. Februar):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 1:45, 526 min

2. David Almansa E), Honda, +0,084 sec

3. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,319

4. Scott Ogden (GB), KTM, +0,333

5. Luca Lunetta (I), Honda, +0,604

6. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,613

7. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,644

8. Taiyo Furusato (J) Honda, +0,722

9. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,751

10. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,806

11. Maximo Quiles E), CFMOTO, +0,820

12. David Munoz (E), KTM, +1,090

13. Alvaro Carpe E), KTM, +1,154

14. Cormach Buchanan (NZ), +1,388

15. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,513