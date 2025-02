Moto3-Test, Jerez: Piqueras voran, starke Rookies

Angel Piqueras (KTM) war am ersten Tag des Moto3-Tests in Jerez der Schnellste. Die beiden Rookies Maximo Quiles und Alvaro Carpe belegten die Ränge 2 und 3. Noah Dettwiler auf Platz 18.

In der letzten Woche starteten die Fahrer und Teams der Moto2 und Moto3 in Portimao in die Testsaison. Von Dienstag bis Donnerstag wird in dieser Woche in Jerez getestet. Es ist die letzte Standortbestimmung, bevor vom 28. Februar bis 2. März das erste Rennwochenende 2025 ansteht.

Zum Ende der Saison 2024 war der Transfermarkt in der Moto3-Klasse noch einmal ordentlich in Schwung gekommen – viele Fahrer wechselten das Team. Dazu kamen einige Rookies, die in diesem Jahr das erste Mal in der kleinesten Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft an den Start gehen werden. Die Neulinge Maximo Quiles und Alvaro Carpe konnten sich in Portimao mit den Rängen 11 und 13 bereits gut ins Szene setzen.

Am ersten Testtag in Jerez fanden die Moto3-Piloten sonnige Bedingungen vor. Während das Thermometer am Morgen kaum in den zweistelligen Bereich kletterte, war es auf der südspanischen Strecke am Nachmittag mit rund 20 Grad Celsius angenehm warm.

Angel Piqueras (KTM) war am Dienstag auf dem Circuito de Jerez der Schnellste. Mit 1:44,442 min war Piqueras eine halbe Sekunde schneller als der bisherige Pole-Rekord, den David Alonso im letzten Jahr mit 1:44,954 min aufgestellt hat. Den Rundenrekord hatte der Weltmeister aus Kolumbien mit 1:43,710 min ebenfalls 2024 erzielt.

Bereits in Portimao hatte Piqueras die Nase vorn. Somit hinterließ der WM-Achte des letzten Jahres bislang den stärksten Eindruck.

Schnell war auch Rookie Maximo Quiles vom Aspar-Team. Der 16-jährige Spanier belegte Platz 2 und ist ein heißer Kandidat für den Titel «Rookie des Jahres 2025». Mit Alvaro Carpe vom KTM-Ajo-Team hat er jedoch einen starken Konkurrenten – der Spanier war am ersten Tag in Jerez nur um zwei Hundertstelsekunden langsamer als Quiles. Seinen Teamkollegen Jose Antonio Rueda (4.) konnte Carpe hinter sich lassen.

Intact-GP ist mit den beiden Neulingen David Munoz und Guido Pini vor Ort. Munoz wurde in der Moto3-WM 2024 Fünfter. Am Dienstag belegte er in Jerez Rang 17 – mit 1,656 sec Rückstand auf Piqueras. Der 17-Jährige Pini hatte sich bei einem Trainingscrash auf dem Offroad-Bike im Dezember Brüche an beiden Beinen zugezogen. Den Portimao-Test musste der Rookie noch auslassen, beim letzten Vorsaisontest in Jerez ist der Italiener wieder am Start. Den ersten Tag beendete er auf Rang 15.

Der Drittplatzierte des Rookies Cup 2024, Valentin Perrone, ist in der Zeitenliste des ersten Testtags auf Rang 16 zu finden. Der Rookie aus Argentinien geht in der Moto3-WM 2025 für das Team Red Bull KTM Tech3 an den Start.

Der Schweizer Noah Dettwiler war in Portimao an 15. Stelle zu finden, am ersten Tag in Jerez reichte es nur für Position 18.

Auf den ersten sechs Positionen waren ausschließlich spanische Fahrer zu finden. Die ersten vier Plätze belegten KTM-Piloten.

Ergebnis Moto3-Test Jerez (18. Februar):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 1:44,442 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,454 sec

3. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,470

4. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,518

5. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,643

6. David Almansa (E), Honda, +0,670

7. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,742

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,934

9. Scott Ogden (GB), KTM, +0,986

10. Matteo Bertelle (I), Honda, 1,046

11. Stefano Nepa (I), Honda, +1,356

12. Nicola Carraro (I), Honda, +1,368

13. Luca Lunetta (I), Honda, +1,440

14. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,484

15. Guido Pini (I), KTM, +1,547