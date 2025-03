Zeittraining: Almansa vorne, Lokalheld Perrone stark

Last Minute: David Almansa fuhr im Finale an die Spitze

Die Fans in Termas de Rio Hondo sahen ein erstes spannendes Zeittraining der Moto3-Piloten. In letzter Sekunde sprengte Honda-Pilot David Almansa die KTM-Spitze. Die Argentinier jubelten über Valentin Perrone.

Das Zeittraining der kleinsten Hubraumkategorie glich einem Neustart in das GP-Wochenende. Denn die erste Session am Freitagmorgen bot den 26 Akteuren der Moto3 bei feuchter Piste die ungünstigsten Bedingungen. Es war den Fahrern weder möglich, eine Nass- noch eine Trockenabstimmung herauszufiltern.

Am besten kam der beim WM-Auftakt in Thailand in Ungnade gefallene David Munoz mit den Bedingungen klar Munoz, 2025 für die deutsche Intact-Mannschaft am Start, wurde für seine überaggressive Fahrweise für das Event in Termas de Rio Hondo zu einem Start aus der Boxengasse verdammt.

Munoz, dennoch Schnellster im FP1, sorgte auch im Zeittraining früh für Aufmerksamkeit. Die Session war keine fünf Minuten alt, da kreiselte die KTM des Spaniers Ausgangs Kurve 1 über die Piste.

Kurze Zeit später wurde die rote Flagge wegen eines Sturzes von Buriram-Polesetter Matteo Bertelle geschwenkt. Bertelle blieb unverletzt, doch sein Bike kam an einer unglücklichen Stelle zum Stillstand. Als die Piste wieder freigegeben war, blieben noch 25 Minuten zur Definition der schnellsten 14 Piloten für den direkten Einzug in Qualifying 2 am Samstag.

Zur Freude der heimischen Fans hielt sich der Argentinier Valentin Perrone nach der ersten Welle schneller auf einem hoffnungsvollen elften Rang. Mit Yamanaka und Kelso hatten sich derweil zwei etablierte Moto3-Racer an die Spitze gesetzt. Auch das beim Thailand-GP unschlagbare KTM-Ajo-Duo mit Jose Antonio Rueda tauchte schnell in den Top 10 auf. Dazu gesellte sich ein bekannter schneller Honda-Leopard mit David Almansa und Adrian Fernandez.

Überraschend dagegen die beiden CIP-KTM-Piloten Ogden und Ersatzpilot Cruces (für den verletzten Noah Dettwiler), die zur Halbzeit des Zeittrainings im Verband auf den Rängen 5 und 6 auftauchten.

Doch wie zu erwarten, mit steigender Streckenkenntnis und schwindender Zeit wurde das Klassement in den letzten 10 Minuten noch einmal kräftig durchgemischt.

Als sich die Leopard-Kollegen auf 1 und 2 schoben, roch es nach einer Honda-Dominanz – doch die KTM-Armada schlug zurück. Innerhalb einer Runde flogen mit Rueda, Carpe, Yamanaka, Piqueras und Ogden fünf Bikes aus Österreich vorbei. Als dann auch noch Rookie Perrone auf Position 3 schoss, war die KTM-Party in Argentinien perfekt.

Bis zur Schlussattacke des Spaniers David Almansa. Der Leopard-Honda-Neueinsteiger schnappte sich im letzten Anlauf den Platz an der Spitze. Es folgen Alavaro Carpe und Jose Antonio Rueda.

Nicola Carraro holte als 14. den letzten Platz für den direkten Q2-Einzug.



Bester Rookie im Feld der Moto3: Der Argentinier Perrone landete sensationell auf Rang 4.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler, der am Morgen innerhalb der Top-20 lag, konnte auf trockener Piste nicht nachlegen. Der Aspar-Pilot landete auf Platz 24 und muss am Samstag ins Q, genauso wie Intact-Heißsporn Munoz, der nicht über Platz 15 hinauskam.

Ergebnisse Moto3 Termas de Rio Hondo, Zeittraining:

1. David Almansa (E), Honda, 1:46,981 min

2. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,346 sec

3. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,470

4. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,704

5. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,773

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,793

7. Angel Piqueras (E), KTM, +0,805

8. Scott Ogden (GB), KTM, +1,034

9. Dennis Foggia (I), KTM, +1,104

10. Adrian Fernandez (E), Honda, +1,163

11. Stefano Nepa (I), Honda, +1,213

12. Joel Esteban (E), KTM, +1,242

13. Riccardo Rossi (I), Honda, +1,276

14. Nicola Carraro (I), Honda, +1,315



24. Jakob Rosenthaler (A), KTM, +2,042