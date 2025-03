Maximo Quiles jetzt alt genug für die Moto3-WM

Maximo Quiles (Team Aspar) feierte am 19. März seinen 17. Geburtstag. Beim dritten Saison-Event am kommenden Wochenende auf dem Circuit of the Americas darf er endlich sein Debüt in der Moto3-WM geben.

Maximo Quiles (CFMOTO) wird am kommenden Wochenende beim Red Bull Grand Prix of the Americas sein lang erwartetes Debüt in der Moto3-WM geben. Der junge Spanier aus dem Aspar-Team von Jorge Martinez musste die ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Vertreten wurde Quiles bei den ersten beiden Events 2025 vom Österreicher Jakob Rosenthaler.

Am 19. März war es dann so weit und Quiles feierte seinen 17. Geburtstag. Nun ist er heiß auf seinen ersten Renneinsatz in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Bereits bei den Vorsaisontest ließ Quiles sein Talent aufblitzen und er zeigte einen beeindruckenden Speed.

Die spektakuläre Strecke in Austin ist für den aus Murcia stammenden Fahrer Neuland. «Ich freue mich darauf, in Austin auf das Motorrad zu steigen. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich in Thailand und Argentinien nicht dabei sein konnte, aber meine Zeit in der Weltmeisterschaft beginnt jetzt endlich», meinte Quiles vor seinem ersten Moto3-Grand-Prix. «Das Niveau ist sehr hoch in dieser Klasse. In den ersten Rennen wird das Ziel sein, zu lernen und Spaß zu haben, aber natürlich will ich auch gut abschneiden.»

Mit Platz 5 im Red Bull Rookies Cup und Gesamtrang 3 in der JuniorGP-Kategorie 2024 schaffte Quiles den Sprung in die kleinste Klasse der Motorrad-WM. Sein Teamkollege im Aspar-Team ist der erfahrene Dennis Foggia, der in Buriram und Termas de Rio Hondo die Ränge 6 und 11 einfahren konnte.