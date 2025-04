Losail, Moto3-Zeittraining: Rueda führt KTM-Meute an

WM-Spitzenreiter Jose Antonio Rueda liess auch beim Moto3-Zeittraining in der Wüste von Katar nichts anbrennen. Der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot spielte die erste Geige vor dem MT-MSi-Duo mit Yamanaka und Piqueras.

Nach einer ersten Session bei Tageslicht und brütender Wüstenhitze von fast 40 Grad Lufttemperatur starteten die Akteure der Moto3 in das wichtige Zeittraining in der Dämmerung. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Um Ortszeit 18.15 donnerten nur noch 23 Piloten der kleinsten WM-Kategorie auf den Kurs von Losail.

Erst gar nicht angereist war Matteo Bertelle. Der WM-Vierte hatte sich in der vergangenen Woche schwer verletzt. Genauere Informationen zu dem Italiener liegen bis dato noch nicht vor. Dazu kamen weitere Ausfälle. Adrian Cruces, der in Katar wiederum als Ersatz, nun aber für das britische Team von Michael Laverty unterwegs ist, brach sich in der ersten Session einen Fuss. Pech auch für den in den USA bei seinem Debüt begeisternden Maximo Quiles. Der Spanier ging ebenfalls zu Boden und brach sich den rechten Daumen. Schnellster des FP1 war Intact-Pilot David Munoz.

Die Lufttemperatur betrug nun angenehme 27 Grad Celsius. Die Top-3 nach fünf Minuten: Ryusei Yamanaka (2:04,086 min), Joel Kelso und Dennis Foggia.

Während Munoz zunächst keine schnelle Runde gelang, schob sich Teamkollege und Rookie Pini auf den letzten der begehrten 14 Plätze. Als es in die letzten 10 Minuten der wichtigen Session ging, rückten alle Piloten inklusive des wieder genesenen Noah Dettwiler noch einmal mit frischem Gummi am Hinterrad aus.

Von der Spitze aus kontrollierte MSi-KTM-Pilot Yamanka die Session. In einer Solofahrt verbesserte sich der Japaner um über 0,3 sec. Direkt hinter dem gut aufgelegten Asiaten hatte sich Teamkollege Angel Piqueras in Position gebracht.

Doch der Spanier wurde bald von Rueda, Foggia, Rossi und Carraro auf einen Schlag verdrängt. Unter Flutlicht machte sich schliesslich WM-Spitzenreiter Jose Antonio Rueda auf, als Schnellster Moto3-Racer ins Q2 einzuziehen. Mit nur noch fünf Minuten auf der Uhr gingen die gelben Flaggen raus – Honda-Pilot David Almansa stürzte in Kurve 6 aus der Session. Hierdurch wurde auch David Munoz behindert, dessen schnellste Runde gestrichen wurde.

Doch der Spanier behielt die Nerven. Zwei Minuten vor Ende schaffte er dann den Sprung auf Position 6. Es blieb turbulent. Foggia stürzte ebenfalls, damit waren beide CFMOTO-Bikes aus der Session.

Für eine Überraschung sorgte der Thailänder Buasri. In seiner letzten Runde verbesserte sich der Honda-Pilot aus dem Windschatten auf den wichtigen 14. Platz und kickte damit Jacob Roulstone zurück in Qualifying 1. Ebenfalls den direkten Sprung verpasste Adrian Fernandez.

In der letzten Runde konnte die Spitze ihre Positionen verteidigen. Rueda, Yamanaka, Piqueras, Foggia, Rossi und Munoz – so lauteten die Top-6 nach dem Zeittraining. Auf den Rundenrekord von Dani Holgado aus dem vergangenen Jahr fehlte Rueda eine Sekunde – ein Hinweis auf den noch nicht perfekten Zustand der Piste am Freitag. Alvaro Carpe (7.) und Guido Pini (12.) zogen als Rookies ebenfalls direkt ins Q2.

Wenig überraschend blieb dem Schweizer KTM-Pilot Noah Dettwiler nur der letzte Rang. Der Baseler hatte nach dem freien Training noch über mangelnde Kraft in seinem Arm geklagt. Der CIP-Pilot nutzt den Freitag als erweiterte Trainingssession nach fast zweimonatiger Moto3-Pause.

Bemerkenswert: Innerhalb der Top 7 konnten sich sechs Fahrer der KTM RC4 platzieren.

Ergebnisse Moto3 Losail, Zeittraining (11. April):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 2:03,277 min

2. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,244 sec

3. Angel Piqueras (E), KTM, +0,314

4. Dennis Foggia (I), KTM, +0,348

5. Riccardo Rossi (I), Honda, +0,509

6. David Munoz (E), KTM, +0,620

7. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,793

8. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,831

9. Nicola Carraro (I), Honda, +0,862

10. Luca Lunetta (I), Honda, +0,956

11. Scott Ogden (GB), KTM, +0,989

12. Guido Pini (I), KTM, +1,039

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +1,046

14. Tatchakorn Buasri (T), Honda, +1,174