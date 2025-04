Motocross-ÖM Paldau: Kein faules Osterei für Sandner

Bei der zweiten Veranstaltung zur Österreichischen Motocross-Meisterschaft in Paldau kam es wegen MX2-Dominator Michael Sandner nach dem ersten Durchgang zu kontroversen Diskussionen.

Trubel in der MX2 Klasse: Im ersten Lauf kreuzte Michi Sandner mit seiner KTM als Erster die Ziellinie, wurde aber rückversetzt, da jemand eine Unregelmäßigkeit am Start (Griff über das Startgatter?) an die Obrigkeit gemeldet hatte. Schließlich siegte die Vernunft, Sandner wurde der Sieg wieder zuerkannt und gab die Antwort sogleich auf der Piste. Er gewann auch den zweiten Lauf und führt die Meisterschaft mit maximalen 100 Punkten an. Florian Dieminger (2/4) ist ÖM-Zweiter mit einem Punkt Vorsprung vor Milec (SLO/4/2) und Nikolics (H/6/3), die beide je 77 Zähler auf dem Konto haben.

In der Open-Klasse teilten sich Johannes Klein und Michi Kratzer die Siege. Da der Honda-Pilot im zweiten Lauf nur Dritter wurde, ging der Tagessieg an KTM-Fahrer Klein. Er ist es auch, der weiterhin die Tabelle anführt, während Kratzer und Rauchenecker (4/2) das Verfolgerduo bilden.

Ergebnisse Motocross-ÖM Paldau:



Open, 1. Lauf: 1. Michael Kratzer, Honda. 2. Johannes Klein, KTM. 3. Rudolf Plch, CZ, Yamaha. 4. Pascal Rauchenecker, Husqvarna. 5. Florian Hellrigl, KTM. 6. Lukas Prammer, Yamaha.

2. Lauf: 1. Klein. 2. Rauchenecker. 3. Kratzer. 4. Hellrigl. 5. Plch. 6. Michael Prammer, Yamaha.

Stand nach 4 Rennen: 1. Klein, 97 Punkte. 2. Kratzer 85. 3. Rauchenecker 84. 4. Hellrigl 70. 5. Plch 68. 6. Salzer 61.



MX2, 1. Lauf: 1. Michael Sandner, KTM. 2. Florian Dieminger, GASGAS. 3. Michael Lackner, KTM. 4. Luka Milec (SLO), KTM. 5. Simon Breitfuss, KTM. 6. Boldizsak Nikolic (H), Yamaha.

2. Lauf: 1. Sandner. 2. Milec. 3. Nikolic. 4. Dieminger. 5. Lackner. 6. Tilen Demsic (SLO), Triumph.

Stand: Sandner 100. 2. Dieminger 78. 3. Milec und Nikolics, je 77. 5. Lackner 71. 6. Salzer 61.