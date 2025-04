Motocross-ÖM Sittendorf: Großer Auftakt für Klein 14.04.2025 - 13:29 Von Alfred Domes

© Alfred Domes Doppelsieger Johannes Klein

Nicht Paldau, sondern Sittendorf stand dieses Jahr am Anfang der Motocross-ÖM-Saison und alle waren gespannt, wer die Winterpause am besten genützt hat. Am Ende sahen wir zwei Doppelsieger.