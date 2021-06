Jeffrey Herlings (KTM) siegt in Arnhem, Max Nagl P3

Jeffrey Herlings siegte in Arnhem

Mit einem Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das Rennen zur offenen niederländischen Motocrossmeisterschaft in Arnhem vor Brian Bogers (GASGAS) und Max Nagl (Husqvarna).

Das rennfreie Wochenende zwischen dem WM-Auftakt in Russland und WM-Lauf 2 in Matterley Basin nutzten einige WM-Protagonisten, um am Rennen zur offenen niederländischen Motocrossmeisterschaft im Sand von Arnhem teilzunehmen.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings setzte sich in beiden Rennen gegen seinen Landsmann Brian Bogers (GASGAS) durch. Dritter auf dem Tagespodium wurde der deutsche Husqvarna-Pilot Max Nagl mit einem 4-3-Ergebnis.

Das Sarholz KTM Team verfehlte in der MX1 Klasse mit Cyril Genot auf Rang 4 knapp das Podium. In der MX2-Kategorie stand Sarholz-Teamfahrer Kjell Verbruggen auf Gesamtrang 3 hinter den beiden Hutten Metaal Yamaha Piloten Andrea Bonacorsi und Dave Kooiker auf dem Podium.

Niederländische Meisterschaft Arnhem, MX1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Brian Bogers (NL), GASGAS, 2-2

3. Max Nagl (D), Husqvarna, 4-3

4. Cyril Genot (B), KTM, 3-4

Niederländische Meisterschaft Arnhem, MX2:



1. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 1-1

2. Dave Kooiker (NL), Yamaha, 5-2

3. Kjell Verbruggen (NL), KTM, 4-3