Jeremy Sydow (Yamaha) in Schweden verletzt

Bei einem heftigen Sturz im Qualifying zur Schwedischen Motocrossmeisterschaft in Uddevalla stürzte Jeremy Sydow bei extrem schlammigen Bedingungen, brach sich das Schlüsselbein und wurde bereits operiert.

Jeremy Sydow (Yamaha) wollte die Gelegenheit nutzen, um vor Beginn der EMX-Europameisterschaften am 27. Juni in Matterley Basin unter Wettkampfbedingungen zu trainieren. Am letzten Wochenende fand auf der schwedischen Grand-Prix-Streckein Uddevalla der zweite Lauf der offenen Schwedischen Meisterschaften statt.

Die Bedingungen waren nach anhaltenden Regenfällen entsprechend schlammig. Sydow kam vor dem Absprung zu einem weiten Sprung ins Rutschen und erwischte den Sprung nicht. Der 20-Jährige versuchte, sein Bike noch während der Flugphase wieder unter Kontrolle zu bringen, doch bei der Landung schlug es ihm den Lenker aus der Hand und er stürzte heftig zu Boden.

«Leider endete mein Sturz gestern mit einem gebrochenen linken Schlüsselbein und einer kleinen Fraktur im kleinen Finger der rechten Hand», erklärte Sydow. «Ich wurde heute operiert und werde nun alles dafür tun, so schnell wie möglich in den Wettkampf zurückzukehren.»