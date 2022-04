Jaroslav Falta: Staatspräsident Zeman kondolierte

Zur Trauerfeier von Jaroslav Falta erschienen zahlreiche prominente Gäste aus Sport, Gesellschaft und Politik. Das tschechische Parlament und der tschechische Staatspräsident legten Kränze nieder.

Am gestrigen Montag, dem 4. April 2022, fand in der tschechischen Hauptstadt Prag die offizielle Trauerfeier zum Tod von Motocross-Legende Jaroslav Falta statt. Falta war am 27. März plötzlich und unerwartet an den Folgen eines Herzstillstands verstorben, nur 5 Tage nach seinem 71. Geburtstag.

Sogar Staatspräsident Milos Zeman erwies dem Verstorbenen mit einem Kranz die Ehre. Auch das tschechische Parlament erwies Falta mit einem Kranz seinen Respekt. Unter den mehr als hundert Trauergästen waren viele seiner Wegbegleiter und Teamkollegen bei Dukla Praha: Antonin Baborovsky, Zdenek Velky, Jiri Churavy, Jiri Stodulka und viele andere prominente Fahrerpersönlichkeiten zeigten sich erschüttert über den plötzlichen und viel zu frühen Tod Faltas.

Auch die tschechische Speedway-Legende Jiri Stancl war bei der offiziellen Trauerfeier zugegen. Vor seinem Sarg wurde eine luftgekühlte 250er CZ mit dem typischen eckigen Tank aufgestellt, wie sie Falta in den frühen 1970er Jahren in der WM zu ihren unvergessenen Erfolgen fuhr.

Einer von Faltas engsten Weggefährten war Zdenek Velky. Falta und Velky fuhren in der WM und waren unter anderem beim Super-Bowl in Los Angeles vor 65.000 Zuschauern erfolgreich. Velky hielt vor den Trauergästen eine bewegende Rede über ein Leben für den Sport. Auch der zweifache Motocross-Weltmeister Harry Everts kondolierte: «R.I.P. mein bester Freund.»