Jaroslav Falta: Trauerfeier am Montag (4.4.) in Prag 31.03.2022 - 21:25 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Jaroslav Falta im Jahre 1980 in Holice

Die öffentliche Trauerfeier für den am 27. März verstorbenen tschechischen Grand-Prix-Matador Jaroslav Falta findet am kommenden Montag, dem 4. April in Prag statt.