Weitere Stars beim WM-Vorsaisonrennen in Pietramurata 17.02.2023 - 21:47 Von Thoralf Abgarjan

© Moto Club Arco In Pietramurata findet am Wochenende das nächste Vorsaisonrennen statt

Am kommenden Wochenende findet auf der bekannten WM-Strecke in Pietramurata das nächste WM-Vorsaisonrennen statt, zu dem sich weitere WM-Stars angekündigt haben. So wird GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado erwartet.