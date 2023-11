Neue Triumph TF 250-X: Ausstattung und Preise

Triumph hat Einzelheiten zu ihrem neuen Motocross-Motorrad mit der Bezeichnung TF 250-X veröffentlicht. Der Hersteller betont die Bandbreite. Das Motorrad soll für jedes Fahrniveau geeignet sein.

In der Pressemitteilung wird das Konzept der TF 250-X erläutert: «Das neue Viertakt-Bike von Triumph wurde in Zusammenarbeit mit Top-Rennfahrern wie Ricky Carmichael und Iván Cervantes von Grund auf neu entwickelt. Der Antrieb und das Aluminium-Chassis sind kompakt und leicht gebaut.»

Triumph Produktmanager Steve Sargent lobt das Projekt: «Wir bringen ein neues Motorrad in die Motocross-Welt und liefern eine überzeugende Performance. Um das zu erreichen, konzentrieren wir uns darauf, ein Paket für jedes Fahrniveau zu liefern, vom Champion bis zum Amateur. Das Motorrad ist zu hundert Prozent ein Triumph-Motorrad, das von unseren weltweit führenden Teams für Fahrwerks- und Motorenentwicklung entwickelt und hergestellt wurde. Dabei haben sie die fachkundige Unterstützung unserer Rennfahrer bekommen. Wir haben mit einem leeren Blatt Papier begonnen und ein komplett neues Design entwickelt, einschließlich eines neuen Motors, einem neuen Fahrwerk und einer neuen Elektronik.»

Der Viertakt-Einzylindermotor der TF 250-X ist kompakt und leicht gebaut. Der Motor besitzt geschmiedete Aluminiumkolben und Titanventile und verfügt über DLC (diamond like carbon) Beschichtungen mit sehr geringer Reibung. Hinzu kommen sehr leichte Magnesiumdeckel und eine Exedy Belleville Kupplung.

Das Motormanagement ermöglicht zahlreiche Optionen bei der Abstimmung, die durch die optionale MX Tune Pro App ergänzt werden. Diese ermöglicht es dem Fahrer, die Motormappings zu wechseln. Hinzu kommen für die Live-Diagnose ein Echtzeit-Motorsensor-Dashboard und ein programmierbares Motormanagement-System.

Das Aluminium-Chassis verfügt über einen sehr festen und leichten Zentrahlrohr-Rahmen mit zwei Unterzügen, der auf ein optimales Gleichgewicht von Leistung, Gewicht und Flexibilität ausgelegt wurde. Das Gesamtgewicht der TF 250-X setzt einen neuen Maßstab für das Leistungsgewicht in dieser Kategorie. Darüber hinaus bietet das Fahrwerk ein hohes Maß an Abstimmbarkeit, um den verschiedensten Fahrern und Fahrstilen gerecht zu werden.

Die neue TF 250-X ist durchgängig mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. Dazu gehört die KYB-Federung mit 48-mm-AOS-Federgabel, geschmiedeten und gefrästen Gabelbrücken aus 7075-T6-Aluminium und einem Zentralfederbein mit mechanischer Feder und Ausgleichsbehälter, einstellbar in der Druckstufe (High- und Lowspeed) sowie in der Zugstufendämpfung.

Die Brembo-Bremsanlage verfügt über einen 2-Kolben-Schwimmsattel mit 24mm Kolben vorne, einen Einzelschwimmsattel mit 26mm Kolben hinten und Galfer-Bremsscheiben mit 260mm vorne und 220mm hinten. Verbaut wurden außerdem DirtStar 7000 Series Aluminiumfelgen und gefräste Aluminiumnaben. Bereift sind die Motorräder mit Pirelli Scorpion MX32 mid-soft. Ein Pro-Taper ACF-Lenker und ODI Half-Waffle Lock-On Griffe vervollständigen das Set-up.

Zusätzlich zur serienmäßigen Ausstattung hat Triumph in Zusammenarbeit mit den größten Zubehörherstellern ein Sortiment an Zubehör entwickelt, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern.

Zu diesen Zubehörteilen gehören:

- Akrapovič Voll-Titan-Auspuffanlage

- XTrig hole shot Vorrichtung

- Athena LC-GPA Startkontrollmodul

- MX Tune Pro Wi-Fi-Modul

- Performance Gripper Sitzbank und Sitzbankbezug

- Bodywork-Kits

Die Triumph Motocross-Händler bieten auch eine neue Bekleidungslinie an, die in Zusammenarbeit mit Alpinestars entwickelt wurde. Das Sortiment umfasst Motocross- und Enduro-Stiefel sowie Rennbekleidung.

Ab dem Frühjahr 2024 werden neue Triumph Motocross- und Enduro-Stützpunkthändler in Europa, Australien und den USA eröffnet, 300 davon bis Ende 2024. Dabei handelt es sich um spezialisierte Offroad-Zentren, die Verkauf, Service, Ersatzteile, Bekleidung und Rennunterstützung anbieten.

Dieses Netzwerk wird durch ein 24/7 Versorgungssystem für Ersatzteile und Zubehör unterstützt. Kern des Systems ist ein neuer, elektronischer Teile- und Zubehörkatalog, der über die Triumph-Website abrufbar ist. Das System wurde für mobile Endgeräte optimiert, so dass die Fahrer auch auf der Rennstrecke nach Teilen suchen und Bestellungen aufgeben können.

Ricky Carmichael ist von dem neuen Motorrad begeistert: «Die TF 250-X ist ein unglaubliches Motorrad und genau das Bike, das wir bauen wollten. Wenn man über das Chassis, den Antriebsstrang und die Komponenten spricht, ist es das Beste von allem, was man sich nur wünschen kann. Egal, ob Sie ein professioneller Fahrer oder ein Amateur sind, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich liebe dieses Motorrad und es war mir eine Ehre, an einem Projekt mit einer so renommierten Marke mitzuwirken.» Der Start des Teams in die Rennsportwelt erfolgt mit zwei der brandneuen 250ccm 4-Takt-Bikes von Triumph in der MX2-Klasse 2024, unterstützt von Sponsor Monster Energy.

Triumph Teammanager Vincent Bereni führt ein Team von erfahrenen Technikern an, die sich darauf konzentrieren, Triumph im Offroad-Rennsport an die Spitze zu bringen. Clément Desalle, der das Team als Testfahrer unterstützt, ist ein sehr erfahrener Rennfahrer. Als einer der konstantesten Fahrer der Serie wurde er dreimal Vizeweltmeister, dreimal Dritter in der Weltmeisterschaft und zweimal Vierter. In seiner Karriere stand er 23mal ganz oben auf dem Podium. Das US Werksteam wird von dem erfahrenen Duo aus Bobby Hewitt und Teammanager Steve Westfall angeführt.

Die neue Triumph soll in Deutschland für 10.895 Euro (zzgl. Lieferkosten) angeboten werden. In Österreich wird das Bike für 11.195 Euro (inkl. Nebenkosten und NOVA) angeboten. Die TF 250-X kann ab sofort bei den Triumph Motocross-Händlern bestellt werden. Die Motorräder werden ab Frühjahr 2024 ausgeliefert.*)

*) Angaben ohne Gewähr