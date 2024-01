MX Ausblick auf 2024: Neue Chancen, neue Hoffnungen

In wenigen Tagen beginnen in Anaheim (Kalifornien) die US-Supercross-Meisterschaften 2024. Neben Ken Roczen (Suzuki) wird sich auch Jorge Prado (GASGAS) der Konkurrenz stellen.

Das neue Jahr hat begonnen und schon in 5 Tagen, am 6. Januar, beginnen in Anaheim (Kalifornien) die US Supercross-Meisterschaften. Mit dabei sein wird der zweifache und amtierende FIM Supercross-Weltmeister Ken Roczen (Suzuki). Der Deutsche wird nicht nur auf Gegner wie den von Honda zu KTM gewechselten Champion Chase Sexton sowie auf die australischen Lawrence-Brüder treffen, sondern auch MXGP-Motocross-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) will sich für die ersten 3 Rennen der Konkurrenz stellen.

Eli Tomac (Yamaha), dem im vorigen Jahr ein Achillessehnenriss die Meisterschaft verhagelte, ist wieder fit und Jett Lawrence, der in den USA im vorigen Jahr alles gewann, was es zu gewinnen gab, wird mit weiter gestärktem Selbstvertrauen in die neue Saison starten. Spannend zu sehen wird auch der erste Auftritt von Triumph in den USA. Auf dieses Ereignis müssen wir allerdings noch bis zum Beginn der US-Lites Ostküstenmeisterschaften am 3. Februar in Detroit warten. Mit Beta steigt ein weiterer Hersteller in die US-Meisterschaften ein. Colt Nichols und Benny Bloss wurden als Beta-Werksfahrer engagiert.

Der Saisonauftakt in Anaheim wird also in mehrfacher Hinsicht spannend. Allein das Wetter bereitet den Organisatoren noch Sorgen, denn bis Wochenmitte ist in Kalifornien derzeit noch Regen vorhergesagt, was im offenen Angel Stadium zum Thema werden könnte.

Am 12.-14. Januar 2024 findet das Highlight des deutschen Supercross in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Der Ticketvorverkauf für das ADAC Supercross läuft auf Hochtouren und die Samstagsveranstaltung ist so gut wie ausverkauft.

Neben Triumph und Beta wird in diesem Jahr noch ein weiterer Hersteller in den Motocross-Sport einsteigen: Ducati will zwar erst 2025 mit WM-Einsätzen beginnen, aber schon in diesem Jahr an Läufen zu den italienischen Meisterschaften teilnehmen. Kein Geringerer als Antonio Cairoli konnte für das Projekt gewonnen werden und man darf gespannt sein, was die Italiener entwickelt haben.

Die WM wird am 10. März in Argentinien beginnen. Der Kalender ist zwar noch nicht endgültig fixiert, doch der Termin des Deutschland-Grand-Prix im Talkessel ist am 1.-2. Juni fix. Der Grand Prix of Germany wird der 8. Lauf der Weltmeisterschaft sein und die Vorbereitungen für den Höhepunkt des Jahres laufen bereits auf Hochtouren. Der Veranstalter bietet derzeit noch vergünstigte Tickets für Frühbucher an. Wer die gesamte Saison 2024 im Livestream verfolgen will, sollte auch das Vorteilsangebot von MXGP-TV.com nutzen.

Die ADAC MX Masters beginnen am Wochenende des 20.-21. April in Fürstlich Drehna. Max Nagl (KMP Honda) will seinen Titel verteidigen und mit Dennis Ullrich (Sarholz KTM) hat sich der fünffache Champion für die ADAC MX Masters zurück gemeldet.

Das neue Jahr wirft aber auch Fragen auf. Wie wird es mit der FIM-Supercross-WM weitergehen? Nach der so genannten Pilotsaison 2022 wurde die Supercross WM 2023 zum Desaster. Auch wenn die WM aus deutscher Sicht mit Sieger Ken Roczen durchaus erfreulich verlief, warf die Umsetzung der Meisterschaften erneut mehr Fragen als Antworten auf. Im Gegenzug zur FIM Supercross-WM, die auf dem Level lokaler Veranstaltungen ablief, wurden in den USA die SMX-Weltmeisterschaften etabliert. Die Playoff-Finals boten spannende Rennen, doch für Fahrer und Teams ging es damit teilweise auch schon über das Limit des Möglichen. Es gab am Ende zu viele Verletzte. Auch an dieser Stelle wären Verhandlungen dringend nötig. FIM und AMA sollten sich nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre endlich wieder gemeinsam an einen Tisch setzen und die Supercross-WM neu aufsetzen, statt sich in Machtspielchen auf Kosten von Fahrern und Teams zu verwickeln.

Auch das ist eine Hoffnung für das Jahr 2024. Die Herausforderungen steigen. Das Umfeld unseres Sports wird weiterhin mit Problemen zu kämpfen haben. Immer mehr Strecken geraten in Probleme. Selbst der legendäre Sandkurs im belgischen Lommel hatte Ende letzten Jahres mit den Umweltbehörden zu tun. Zum Glück konnte die drohende Schließung der Strecke in letzter Sekunde noch einmal abgewendet werden. Im Umfeld von angekündigten Verboten von Verbrennungsmotoren gerät insbesondere in Deutschland der Motocross-Sport immer weiter in die Defensive. Aber Sportler sind bekanntlich Kämpfernaturen und Motorsportler sind besonders harte Kaliber. In diesem Sinne - starten wir durch, dass es ein gutes Jahr 2024 wird!