Weitere WM-Teams in Mantova am Start

Im italienischen Mantova wird am kommenden Wochenende der zweite Lauf der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften stattfinden, das weitere WM-Teams zur Saisonvorbereitung nutzen.

Am kommenden Wochenende findet im italienischen Mantova der zweite Lauf der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften statt. Für den Schweizer Jeremy Seewer wird es der erste Renneinsatz als Kawasaki-Werksfahrer sein. Kevin Brumann wird sein erstes Rennen für das Team Sixty Seven Husqvarna absolvieren. Der niederländische Fantic-Werksfahrer Roan van de Moosdijk und der Italiener Alberto Forato werden ebenfalls ihr Renndebüt in diesem Jahr geben.

Außerdem werden in Mantova mehrere deutsche Fahrer starten: Neben den beiden Kosak-KTM-Piloten Maximilian Spies und Tom Koch hat sich auch Cato Nickel (WZ Racing KTM) in der MX1-Klasse eingeschrieben. Außerdem steht Sixty Seven Husqvarna Pilot Mark Scheu in der Nennliste von Mantova.

Klarer Favorit der MX1-Klasse ist HRC-Werksfahrer Tim Gajser, der in Riola Sardo beide Läufe gewinnen konnte.

In der MX2-Klasse haben sich 57 teilmehmer angemeldet. In Mantova tritt das komplette MX2-KTM-Werksteam an: Andrea Adamo, Liam Everts, und Sacha Coenen stehen in der Starterliste. HRC-Neuzugang Ferruccio Zanchi gewann die Tageswertung der MX2-Klasse in Riola Sardo. Auch er wird in Mantova starten. Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann letzte Woche in Spanien. In Mantova nicht dabei sein wird das Triumph-Werksteam. Die Briten werden am 18. Februar in Sommières (Frankreich) wieder starten.

Aus Deutschland starten in der MX2-Klasse Jan Krug (Sixty Seven Husqvarna) und Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees. Interessant: Die talentierte Niederländerin Lotte van Drunen (Yamaha), die ansonsten in der Damen-WM startet, wird sich in Mantova erneut der männlichen MX2-Konkurrenz stellen, nachdem sie bereits in Riola P24 im ersten Lauf erreicht hatte.