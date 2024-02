Die Zahl 72 hat für die Everts-Dynastie eine ganz besondere Bedeutung. Am 6. Februar feiert der vierfache Motocross-Weltmeister Harry Everts seinen 72. Geburtstag. Nach wie vor ist Harry Everts Teil der Motocross-Szene.

Heute, am 6. Februar, wird der vierfache Motocross-Weltmeister Harry Everts 72 Jahre. Normalerweise wird ein 72. Geburtstag nicht als besonderes Jubiläum gefeiert, aber bei Familie Everts schon, denn die 72 ist zum Markenzeichen der Everts-Dynastie avanciert. Harrys Sohn Stefan wurde 1972 geboren. Stefan entschied sich für die 72 als Karrierestartnummer. Er wurde mit 10 WM-Titeln der erfolgreichste Motocrosser der Geschichte des Sports.

2023 feierte Harrys Enkel Liam beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der MX2-WM. Als ich ihn in der Pressekonferenz fragte, ob er im Falle eines WM-Titels die 72 ablegen und stattdessen die Startnummer Eins tragen würde, antwortete er ohne zu zögern: «Das kommt für mich niemals in Frage. Die Startnummer 72 ist für mich und unsere Familie etwas ganz Besonderes.»

Harry Everts war nicht nur viermaliger Weltmeister, sondern hat sich auch nach seiner aktiven Karriere als Trainer einen Namen gemacht. So kümmerte er sich unter anderem auch um den aktuellen MXGP-Champion Jorge Prado.

Heute steht sein Enkel Liam im Fokus. Opa kann dem Jungen noch immer viel beibringen. Ganz auf das Fahren zu verzichten, gelingt ihm übrigens auch mit über 70 nicht.

Im Paddock war und ist Harry stets eine Frohnatur, der immer ein offenes Ohr für jeden seiner bis heute zahlreichen Fans hat. Und so hoffen wir, dass Harry Everts weiterhin noch sehr viele Jahre in der Motocross-Szene aktiv bleibt. Herzlichen Glückwunsch, Harry Everts, zum 72. Geburtstag!

Lesen Sie auch die Interviews, die SPEEDWEEK.com mit Harry Everts geführt hat. Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen.

