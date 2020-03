MotoGP

Endgültig: MotoGP-Rennen in Katar abgesagt!

Vor wenigen Augenblicken wurden die GP-Teams von der Teamvereinigung IRTA offiziell informiert: In Katar finden am 8. März nur die WM-Rennen der Klassen Moto2 und Moto3 statt.

Seit einigen Tagen befndet sich Italien neben Ländern wie Thailand, Hongkong, Singapur auf einer schwarzen Liste, denn es gab bereits zwölf Todesfälle in Italien. Und jetzt zeichnet sich ab, dass die italienischen Fahrer und Teammitglieder, die nach dem Katar-Test (22. bis 24.2.) nach Italien zurückgeflogen waren, nicht in den Mittleren Osten zurückkehren dürfen.

Da aber sechs von elf MotoGP-Teams ihr Hauptquartier in Italien haben, könnten zum Beispiel nur die zwei KTM-Teams, Avintia Ducati und Petronas-Yamaha in Katar antreten. «Entweder fahren alle Teams und Fahrer oder keiner», sagt ein GP-Funktionär gegenüber SPEEDWEEK.com. In den nächsten 30 Minuten wird die Dorna als WM-Promoter die Absage des MotoGP-Rennens in Katar verkünden.

«Da die Teams der Klassen Moto2 und Moto3 vollständig in Katar sind, werden die Rennen dieser beiden Kategorien wie vorgesehen ausgetragen», wurde den Teams soeben mitgeteilt.Die beiden kleinen Klassen ahben heute ihrten dreitägigen Test in Losail beendet, alle Teammitglieder befinden sich bereits im Land.

Auch die beiden Rennen für den Asian Talent Cup werden in Losail wie geplant ausgetragen.

«Wegen der Reisebeschränkungen, die für Reise aus Italien in Kraft getreten sind, wird die Königsklasse in Losail kein Rennen austragen», lautet die Mitteilung. «FIM, IRTA und Dorna tut es leid, die Absage der MotoGP-Sessions und des Rennens bekanntgeben zu müssen.»

Seit heute werden alle Reisenden, die auf Flügen aus Italien in Doha eintreffen oder sich in den letzten zwei Wiochen in Italien aufgehalten haben, sofort für 14 Tage in Quarantäne gestellt.

Der Thailand-GP vom 22. März wird auf unbestimmte Zeit verschoben.