World Ducati Week: Star-Line-up beim Race of Champion

15 Ducati-Asse, darunter die aktuellen Weltmeister Pecco Bagnaia (MotoGP) und Alvaro Bautista (Superbike), werden sich am Samstag in Misano im Race of Champions duellieren.

Das «Lenovo Race of Champions» findet im Rahmen der World Ducati Week (26.–28. Juli) statt, die wie immer in Misano ausgetragen wird.



«Es ist die Gelegenheit für Ducati-Teams und -Fahrer aus verschiedenen Meisterschaften, sich auf der gleichen Strecke zu treffen und die Leidenschaft zu teilen, die uns verbindet. Ducatisti aus der ganzen Welt können ihre Helden treffen und sie vor allem auf der Rennstrecke beim Race of Champions erleben», freut sich Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli auf das bevorstehende Event.

Bereits am Freitag können die Fans beim Training und in der Qualifikation ihren Helden zujubeln.



Zum hochkarätig besetzten Startfeld, das am Samstag am Rennen über zehn Runden an den Start gehen wird, zählen neben den aktuellen Weltmeistern Pecco Bagnaia (MotoGP), Alvaro Bautista (Superbike) und Nicolo Bulega (Supersport) auch der achtfache Champion Marc Marquez, sein Bruder und Gresini-Teamkollege Alex Marquez, Lenovo-Werksfahrer Enea Bastianini sowie die MotoGP-Piloten Jorge Martin, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio und andere.

Das Event ist ideal zur Einstimmung der Ducatisti und Tifosi auf die beiden bevorstehenden MotoGP-Rennwochenenden in Misano im September. Nach dem Rennen wird sich die Strecke zu einer großen Open-Air-Disco mit DJs verwandeln. Die Fans können die Podiumsplatzierten gebührend feiern und den Sieger bejubeln, wie dieser die eigens für das Event entworfene Trophäe von Centro Stile Ducati in die Luft reißt. Zudem lockt das Fahrerlager die Fans mit leckerem Street Food.

Das «Lenovo Race of Champions» wird am Samstag, 27. Juli, um 17:30 Uhr auf dem Misano World Circuit gestartet. Tickets für das Event und die Party am Abend «La Notte dei Campioni» können noch auf der Internetseite von Ducati erworben werden. Für alle Daheimgebliebenen überträgt Ducati das Rennen und die Trainings live auf YouTube.