Offiziell: Joan Mir zwei weitere Jahre mit Honda

Spätestens seit dem Sachsenring-GP Anfang Juli war klar, dass Ex-MotoGP-Weltmeister Joan Mir seinen Vertrag mit der Honda Racing Corporation verlängern wird – auch mangels Alternative.

Die vier Honda-Stammfahrer in der MotoGP-WM können einem leidtun, sie kämpfen an jedem Rennwochenende mit ihren RC213V auf verlorenem Posten um die letzten Plätze. Der Fruststachel sitzt so tief, dass Joan Mir Anfang Juni seine Rücktrittsgedanken auch laut äußerte. Der Weltmeister von 2020 (auf Suzuki) hat nach 18 Rennen mickrige 13 Punkte auf seinem Konto und ist zur Sommerpause erbärmlicher 18. der Weltmeisterschaft – und damit bester Honda-Pilot.

Trotzdem wird es auch 2025 und 2026 gemeinsam weitergehen. Was zu seiner Entscheidungsfindung beigetragen hat: Die Plätze in den Werksteams der momentan schnelleren Hersteller Ducati, Aprilia und KTM sind alle besetzt.

Am 2. Juli bestätigte die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des japanischen Herstellers, die Verpflichtung von Aleix Espargaro als Testfahrer ab der Saison 2025. Für Mir ein kluger Schachzug: «Ich bin sehr glücklich, dass Aleix zu unserem Team stößt. Er bringt viel Erfahrung mit und hat bei Aprilia und Suzuki hervorragende Arbeit geleistet. Er macht eindeutige Aussagen und setzt sich in der Box auch durch, wenn nötig. Er ist einer der Jungs, die du im Team haben willst. Er agiert aggressiv, wenn es nötig ist, und muss den Entscheidungsträgern bei Honda die Richtung weisen.»

Seit Jahren kämpft Honda in der MotoGP- und Superbike-WM vergeblich um den Anschluss an die Spitze, Fahrer wie Marc Marquez, Joan Mir oder Iker Lecuona haben versucht, die Schwächen des Motorrads mit enormem Einsatz zu kompensieren – was regelmäßig im Kiesbett und immer wieder im Krankenhaus endete.

In der offiziellen Bestätigung der Vertragsverlängerung liest sich das dann so. Mir: «Zunächst einmal bin ich sehr glücklich, dass ich die nächsten zwei Jahre mit Honda und HRC antreten kann. Es war mein Ziel, diese Partnerschaft fortzusetzen. HRC und ich arbeiten seit 2023 zusammen, und ich glaube, dass ich weiterhin meine Meinung bei HRC einbringen und so zur Verbesserung der RC213V beitragen kann. Ich weiß, was ich tun muss. Und ich weiß, was Honda erreichen kann. Also hoffe ich, dass wir das zusammen erreichen können. Für den Rest der Saison werden wir weiter hart für die Zukunft arbeiten.»

HRC-Präsident Koji Watanabe dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, dass er den schnellen Spanier halten kann. «Das war eine bislang harte Saison für Honda und HRC, wie wir sie nie zuvor erlebt haben», räumte er ein. «Selbst unter diesen Umständen hat Mir dem Team vertraut und wir sind sehr dankbar für seine Einstellung, niemals aufzugeben und zu jeder Zeit zu kämpfen. Wir und Mir möchten mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um ein Comeback zu schaffen und unser Bestes zu geben, um die Erwartungen unserer Fans so schnell wie möglich zu erfüllen. Nochmals vielen Dank an alle Fans, die uns immer unterstützen.»



Teamkollege von Joan Mir bleibt Luca Marini, der einen Vertrag bis Ende 2025 hat.