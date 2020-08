Sieger Brad Binder (KTM): Falsche Boxentafel gelesen!

Hinter dem Premieren-MotoGP-Sieg von Brad Binder am Sonntag in Brünn steht auch ein beinahe folgenschweres Missverständnis, welches dem Südafrikaner im Finish unterlaufen ist.

Der Debüt-Sieg von MotoGP-Rookie Brad Binder (24) war ein echter Paukenschlag am Sonntag beim Tschechischen Grand Prix in Brünn. Auch Red Bull-KTM konnte sich mit der RC16 in die Geschichtsbücher eintragen – all das im vierten Jahr in der MotoGP-WM. Binder erhielt noch in der Box die telefonischen Glückwünsche von KTM-Firmenchef Stefan Pierer.

Was aber kaum jemand weiß: Brad Binder wäre in Brünn ein Missverständnis beinahe zum Verhängnis geworden. Der Südafrikaner blickte eingangs der letzten Runde auf dem Masarykring auf die falsche Anzeigentafel. «Er hat die Info für einen anderen Fahrer gelesen und geglaubt, Morbidelli sei direkt dran an ihm und hat deswegen in der letzten Runde sehr viel riskiert», verrät Data-Experte Manfred «Tex» Geissler mit einem Schmunzeln.

«Brad hat dann auf der letzten Runde einige Kurven ziemlich wild und quer angebremst und in den Kurven auch die Ideallinie blockiert. Dabei war er ja knapp fünf Sekunden vorne. Es ist aber schon unglaublich, wie cool der Bursche ist», lobt Geissler. «Brad ist auf der letzten Runde dann noch eine 1:59,2 min gefahren, der Rest fuhr 1:59,8.»

Binder: «Die letzten drei Rennrunden waren die saubersten in meiner ganzen Karriere.»

Binder saß bereits am Montag auf dem Masarykring wieder im Sattel, denn Red Bull-KTM testete privat mit beiden Stammfahrern und mit dem spanische Testfahrer Dani Pedrosa. Für Binder ging es dann Montagabend weiter zu ServusTV in Salzburg, wo er mit Pit Beirer zu Gast war, und morgen feiert der famose MotoGP-Rookie seinen 25. Geburtstag.

Ergebnis Brünn-GP, MotoGP, 9. August:

1. Binder, KTM, 41:38,764 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 5,266 sec

3. Zarco, Ducati, + 6,470

4. Rins, Suzuki, + 6,609

5. Rossi, Yamaha, + 7,517

6. Oliveira, KTM, + 7,969

7. Quartararo, Yamaha, + 11,827

8. Nakagami, Honda, + 12,862

9. Miller, Ducati, + 15,013

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,087

11. Dovizioso, Ducati, + 16,455

12. Petrucci, Ducati, + 18,506

13. Crutchlow, Honda, + 18,736

14. Viñales, Yamaha, + 19,720

15. Alex Márquez, Honda, + 24,597

16. Rabat, Ducati, + 29,004

17. Smith, Aprilia, + 32,290

18. Bradl, Honda, + 55,977

WM-Stand nach 3 von 14 Rennen:

1.Quartararo, 59 Punkte. 2. Viñales 42. 3. Morbidelli 31. 4. Dovizioso 31. 5. Binder 28. 6. Zarco 28. 7. Rossi 27. 8. Nakagami 27. 9. Miller 20. 10. Rins 19. 11. Pol Espargaró 19. 12. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 13. 14. Mir 11. 15. Petrucci 11. 16. Bagnaia 9. 17. Rabat 7. 18. Aleix Espargaró 6. 19. Crutchlow 6. 20. Smith 5.

Konstrukteurs-WM nach 3 von 14 Rennen:

1. Yamaha 70. 2. KTM 44. 3. Ducati 42. 4. Honda 27. 5. Suzuki 24. 6. Aprilia 11.