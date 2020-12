Jorge Lorenzo sieht sich auch künftig im Motorsport

Seinen Job als Yamaha-Testfahrer ist Jorge Lorenzo (33) los, aber auch nach seinem Ausflug auf die TV-Bühne als maskierter Sänger sieht er seine berufliche Zukunft in der MotoGP-Szene.

Nachdem Jorge Lorenzo beim Saisonfinale 2019 noch seinen Rücktritt verkündet hatte, überraschte er wenig später mit der Ankündigung, als Yamaha-Testfahrer zumindest einen Wildcard-Einsatz in Catalunya absolvieren zu wollen. Der Ausbruch der Corona-Pandemie machte diesen Plan bekanntlich zunichte.



So saß der fünffache Weltmeister in diesem Jahr tatsächlich nur in Sepang in der ersten Februarwoche und beim Portimão-Test im Oktober auf seiner einst geliebten M1 – allerdings jeweils auf dem Vorjahresmodell. 2021 wird Cal Crutchlow die Rolle des Yamaha-Testfahrers übernehmen.

Nachdem auch aus Lorenzos «Plan B» mit Aprilia nichts wurde, vertrieb sich der 33-jährige Mallorquiner die Zeit unter anderem mit seiner Teilnahme an der spanischen Version von «The Masked Singer»: Als singender Rabe kam er bis ins Finale und belegte am Ende Rang 4. Künftig sieht der 68-fache GP-Sieger seine Aufgabe aber wieder mehr in der Motorrad-Szene.



«Es wäre interessant für mich, bei einigen Rennen als TV-Kommentator zu fungieren oder meine Erfahrung an einen jungen, talentierten Fahrer weiterzugeben, um ihm dabei zu helfen, ein Champion zu werden», verriet Lorenzo bei einer Fragestunde auf seinem Instagram-Account.



Gleichzeitig betonte er einmal mehr, dass er seinen MotoGP-Ruhestand in vollen Zügen genieße – aktuell im Dubai-Urlaub: «Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich das tun kann, was die meisten Leute nicht tun können.»