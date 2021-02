Circuit de Catalunya: Das ist die neue Kurve 10

Die neue Variante der Kurve 10 wird in Montmeló schon getestet

Valentino Rossi wird es freuen: Die Umbauarbeiten auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» wurden plangemäß abgeschlossen, damit gehört die Parkplatz-Kurve nun der Vergangenheit an.

Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» fand 1992 zum ersten Mal ein Motorrad-GP statt, das Layout wurde seither mehrmals angepasst – und auch Anfang dieses Jahres rollten die Baumaschinen an. Konkret ging es um die Kurve 10, die Valentino Rossi 2019 spöttisch mit einem «Supermarkt-Parkplatz» verglichen hatte.

Angekündigt hatten die Verantwortlichen eine erweiterte Auslaufzone für mehr Sicherheit und vor allem eine Rückkehr zu den Wurzeln des Layouts. Das Projekt, das gemeinsam mit dem Automobil-Weltverband FIA und dem Motorrad-Weltverband FIM ausgearbeitet wurde, ist nun fertigstellt. Am Montagmorgen wurde die neue Kurve 10 auch schon erstmals von einem Safety Car befahren.

Zur Erinnerung: Historisch war die Kurve 10 von Montmeló, genannt «La Caixa», eine langgezogene Linkskurve. Nach dem tödlichen Unfall von Luis Salom 2016 wurden aber Änderungen an der Streckenführung vorgenommen, unter anderem wich die Motorrad-WM in Turn 10 auf die Variante aus, die von der Formel 1 schon seit 2004 genutzt wurde: Eine scharfe und dadurch langsamere Linkskurve. Die gehört nun endgültig der Vergangenheit an, Turn 10 ist jetzt ein Kompromiss aus den beiden ursprünglichen Lösungen.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus