MotoGP vs. Endurance: Quiz mit den Suzuki-Stars

Um die Winterpause zu verkürzen, liefert Suzuki den Fans ein neues Video mit Joan Mir und Alex Rins – und gleichzeitig die Chance, die eigenen Kenntnisse der MotoGP- und Endurance-WM auf die Probe zu stellen.

Die Suzuki-Ecstar-Piloten Joan Mir und Alex Rins treten im Quiz gegen ihre Markenkollegen aus der Endurance-WM an, Gregg Black und Xavier Simeon. Die Fragen stellt passenderweise Sylvain Guintoli, der als MotoGP-Testfahrer die GSX-RR bestens kennt und außerdem für Yoshimura SERT Motul mit Black und Simeon in der EWC-Saison 2021 triumphierte.

Die MotoGP-Asse lagen mit ihren Einschätzungen zwar manchmal ziemlich weit daneben und kalkulierten etwa für einen Boxenstopp in der Langstrecken-WM zunächst rund 1:30 min, das Quintett amüsierte sich aber zumindest bestens. «Wir liegen deutlich unter 30 Sekunden – es ist ja ein Rennen, Jungs», half Guintoli ihnen auf die Sprünge.

Wer mitraten will, findet hier die weiteren Fragen – die Antworten liefert das Video:



Wie viel schneller ist die MotoGP-Rundenzeit in Le Mans im Vergleich zum Endurance-Bike?



Wie viele Liter Benzin passen in den Tank eines MotoGP- und Endurance-Bikes?



Wie hoch ist jeweils der Top-Speed? Wie viel wiegen die Maschinen? Und wo liegt die Dezibel-Grenze?



Und die Entscheidungsfrage: Wie hoch ist jeweils die Durchschnittsgeschwindigkeit in Le Mans?