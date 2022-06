Sachsenring-Quali live: MotoGP-Asse auf Rekordjagd

SPEEDWEEK.com tickert beide Qualifying-Sessions der MotoGP-Klasse live vom Sachsenring. Wer sichert sich die beste Ausgangslage für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland?

Bereits in den freien Trainings unterboten die MotoGP-Asse angeführt von Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia den All-Time-Lap-Record auf dem 3,671 km kurzen und linksdrehenden Kurs reihenweise.

Ducati jagt beim Deutschland-GP die zweite Pole-Position in Folge nach Johann Zarco im Vorjahr. In Abwesenheit von Sachsenring-König Marc Márquez, für den Stefan Bradl einspringt, sagte aber vor allem Aprilia-Star Aleix Espargaró den Roten aus Borgo Panigale den Kampf an.

Alex Rins geht an diesem Wochenende nicht mehr auf die Strecke: Knapp zwei Wochen nach dem Handgelenksbruch sind die Schmerzen zu stark, weshalb der Suzuki-Star nach FP3 in Absprache mit seinem Team entschied, sich im Hinblick auf Assen zu schonen.

Das MotoGP-Qualifying im Live-Ticker: