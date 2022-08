Gab beim Österreich-GP in den Trainings das Tempo vor: Johann Zarco

SPEEDWEEK.com schildert beide Qualifying-Sessions der MotoGP-Klasse auf dem Red Bull Ring im Live-Ticker. Die Trainings dominierten die Ducati-Piloten, aber kann Yamaha-Star Fabio Quartararo die Dominanz brechen?

Am Freitag und im FP3 am Samstagvormittag legte jeweils Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco die Bestzeit vor. Der 32-jährige Franzose stand schon in Silverstone vor zwei Wochen auf der Pole-Position, gelingt es ihm beim «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich» erneut?

Das MotoGP-Qualifying im Live-Ticker: