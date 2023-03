Augusto Fernández (GASGAS): Will nicht Letzter sein!

Als einziger MotoGP-Rookie 2023 startet Augusto Fernández mit einem Handicap in die Saison. Außerdem muss der GASGAS-Werkspilot im Vergleich zum Vorjahr rund 120 PS mehr stemmen. Darauf hat er sich intensiv vorbereitet.

Augusto Fernández ist in der Saison 2023 der einzige Neuling in der Königsklasse. Der Moto2-Weltmeister von 2022 muss sich dabei von der rund 140 PS starken Moto2-Kalex auf die GASGAS-Werksmaschine umstellen, die mit rund 265 PS fast die doppelte Leistung besitzt. Besonders das neue GP-Fomat mit dem MotoGP-Sprint am Samstag sowie dem Rennen am Sonntag wird den Fahrern in dieser Saison alles abverlangen.

Bei seinen bisherigen Testfahrten in Valencia im November und in Malaysia im Februar bekam der Spanier einen ersten Vorgeschmack auf die physische Herausforderung, die ihm bevorsteht. «Der Test in Malaysia war anstrengender als die Fahrt in Valencia, da der Körper nach der Winterpause immer eine Eingewöhnungszeit benötigt.»

Doch der 25-Jährige versicherte: «Ich arbeite hart, um bereit zu sein. Im Red Bull Athleten-Stützpunkt habe ich spezifisch dafür trainiert, denn das MotoGP-Bike ist deutlich anstrengender als das Moto2-Motorrad. Besonders beim Bremsen und Beschleunigen habe ich die Unterschiede gespürt.»

Als Moto2-Champion geht Fernández mit viel Selbstvertrauen in seine erste MotoGP-Saison. «Ich hoffe, schnell konkurrenzfähig zu sein, denn ich will gegen meinen Teamkollegen kämpfen. Außerdem will ich mit Jack Miller und Brad Binder mithalten können.» Trotz dieser Ansage setzt sich der Madrilene realistische Ziele: «Ich will nicht Letzter werden! Zu Beginn wird es ein Lernprozess sein, denn wie wir beim Test in Malaysia gesehen haben, haben die Fahrer vor mir deutlich mehr Erfahrung. Ich war 22. und direkt vor mir lag der sehr erfahrene Taka Nakagami. Dennoch will ich nicht lang auf dieser Position bleiben.»

Den Malaysia-Test hatte der GASGAS-Werksfahrer mit 1,771 sec Rückstand auf Luca Marinis (Ducati) Bestzeit auf Platz 22 beendet. Auf Teamkollege Pol Espargaró (13.) fehlten ihm dabei knapp acht Zehntelsekunden.

Fernández weiß, wie wichtig das kommende Jahr für ihn sein wird. Denn schaut man auf seine Vorgänger im Tech3 Team, wird deutlich, welcher Druck auf den Klassenneulingen lastet. Während Raúl Fernández trotz magerer Ergebnisse noch einen Platz im RNF Aprilia Team gefunden hat, musste Remy Gardner nach nur einem Jahr in der MotoGP in die Superbike-WM wechseln. «Ich stehe vor der wichtigsten Saison meiner Karriere, die über meine weitere Laufbahn entscheiden kann», ist sich Augusto Fernández bewusst. Dennoch ist er zuversichtlich: «Ich denke, die Geduld, die wir auf dem Weg bis hier hin hatten, wird mir in diesem Jahr helfen. Ich werde diese Geduld nutzen, um weiter zu wachsen.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350



Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996



Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)